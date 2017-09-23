Mahkemeden Avrasya Tüneli cezasına 'Dur' kararı

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'nın haberine göre; İstanbul’da bir şirket aracı, mart ve nisan aylarında haftanın 4 günü kullandığı Avrasya Tüneli’nde, HGS ve OGS bakiyesini gösteren cihaz bozuk olduğu için, farkında olmadan geçiş ihlali yaptı. Her bir ihlalin 24.90 TL olduğu Avrasya Tüneli’nde söz konusu şirket aracına toplamda 1029 TL ceza bedeli çıkarıldı. 15 günde ödenmesi gereken tutar ihtarname ulaşıncaya kadar 10 katına yani 12 bin 90 TL’ye çıktı. Şirket mahkemeye itiraz etti. Cezayı iptal eden mahkeme, geçiş ihlalinde uyarının bulunmadığını belirterek, sadece ihlal bedelinin ödenebileceğine hükmetti.

EMSAL KARAR OLUŞTU

Asya ile Avrupa’yı karayoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nden geçiş ihlali yapanlara uygulanan ve geçiş bedelinin 10 katı kadar bedele ulaşan cezanın iptalinin emsal bir karar olduğunu söyleyen avukat Özgün Önal, Avrasya Tüneli geçiş ihlali ücretlerine dair yüksek ceza bedellerinin kamuoyunun gündemine yansıdığını hatırlattı.

Önal şunları kaydetti: “Geçiş ihlalleriyle ilgili herhangi bir uyarı yapılmadığını gördük. Üstelik bu cezalar, 15 gün içinde ödenmemesi nedeniyle on katına çıkıyordu. Bunun hukuka aykırı olduğunu tespit ettik.”

12 BİN 90 TL’LİK CEZA KESİLDİ

Önal cezanın iptaline ilişkin şöyle konuştu:

“Bu ihtarname gönderilene kadar 15 günlük süre çoktan aşıldı- ğından vatandaş zor durumda kalıyor. Açtığımız davada mahkeme, itirazın haklı olduğuna karar verdi. Geçiş ücreti bedelinin, haksız şekilde tahakkuk etmiş olan cezadan ayrı şekilde ödenmesi de mümkün kılındı ve geçiş ücret bedellerinin Avrasya Tüneli Yatırım İşletmeleri AŞ adına açılacak bir banka hesabına yatırılabilmesine karar verildi. Şikâyetçi tüzel kişi 1029 TL’lik tutarı ödeyecek. Tüneldeki OGS-HGS bakiyesini gösteren cihazın bozuk olduğu da kabul edildi. Asıl ihlal dışında 10 katı cezanın hukuki dayanağı yok. Bu kararla fahiş cezaya ‘Dur’ demiş olduk.”

CEZA 10 KATINA NASIL ÇIKTI?

Avukat Önal, cezanın nasıl 10 katına çıktığını da şu sözlerle anlattı:

“Avrasya Tüneli’nden geçtiğinizde HGS, OGS gibi kayıtlı olduğunuz sistemlerle ilgili bakiye bilgisi veren cihaz bozuk. Geçiş ihlali yaptığınızda 24.90 TL’lik bir ceza yazılıyor. Vatandaş cihazın bozuk olmasından kaynaklı bu durumu fark etmiyor. 31 Mart-30 Nisan tarihleri arasında bir kuruma ait şirket aracı haftanın 4 günü olmak üzere iki yakaya tünel aracılığıyla gidip gelmiştir. Aracın her geçişinden sonra 24.90 TL ceza kesilmiş. Rakam 2 ayda 1020 TL olmuş. 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde ceza 10 katına çıkmış ve 12 bin 90 TL olmuş.” Avrasya Tüneli geçişlerinde OGS-HGS cihazlarının okumalarındaki hata nedeniyle onlarca sürücü çok yüklü cezalarla karşılaştı.''