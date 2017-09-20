İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi

Prof. Dr. Reha Baran ünlü şarkıcının sağlığıyla ilgili şunları söyledi:
İrem hanımı iki gün önce hastanemize transfer ettik. İrem hanımın genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Şu an bilinci açık, bizimle sohbet edebiliyor, gazete okuyabiliyor.
Kendisi bir hafta önce bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle tedavi altına alındı. Sıvı kaybı olmuş hastamızda, sıvılar verilmiş. Normalde vücut, sıvı dengesizliğini yerine koyması gerekirken hastamızda dengesiz gitmiş. Ve bundan dolayı solunum sıkıntısı olmuş. Vücuda yeterinde oksijen gitmediği için, yoğun bakıma aldı.
Bazı değerleri istediğimiz gibi yerine oturmadı. Bunun günler içinde azalacağını ve düzeleceğini düşünüyoruz.
İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi haberler vereceğimizi düşünüyoruz.
BİR ÖNCEKİ HASTANEDE YANLIŞ TEDAVİ Mİ UYGULANDI?
Hayır öyle bir şey yok. Orada yeteri kadar sıvı verilmiş ama bazı hastalarda sıvıyı atma sıkıntılı olabiliyor. Ayrıca hastamız da kendisi geldi.
KALP İLE İLGİLİ BİR SIKINTISI VAR MI?
Kalp ile ilgili bir sıkıntı yok. Kalp çarpıntısı herkeste olur. Şu anda ciddi bir sıkıntımız yok.
Hastanın bazı verilerini takip ediyoruz. Bunun düzelmesi önümüzdeki 48 saat de olabilir, biraz daha da geçebilir. Önümüzdeki bir iki gün yol gösterici olacak. Bir iki gün içinde normal kata alır mıyız almaz mıyız, daha iyi bilgi vereceğim.
Bu herkeste olabilecek bir enfeksiyon. Tıpta çok sık başımıza gelen şeyler. Beslenmeyle, basında da okuyorum... Yorgunluk elbette ki kişinin savunma sisteminde zafiyete sebep olabilir. Onların çalışma tempoları daha yüksek. Sanatçılarda bu işler yorucu geçebiliyor. Hiç anları yok, yorgunluk ortaya çıkabiliyor. Beslenme bozukluğu, diyet falan, primer olarak bu hastalığı yapacak durumu yok. Onun dışında ekstra bir şey yok.
İştahı son derece iyi. Kahvaltısını yaptı, kendisi meyve istedi verdik. Şu anda kilosu beklenildiği kadar. Her gün biz sıvı almak istiyoruz. Öyle dramatik bir durumu yok hastamızın.
ANOREKSİYA OLABİLİR Mİ?
Hayır, hiç alakası yok. Bizim gözlemlediğimiz tıbbi gerekçeler var. Anoreksiya solunum yetmezliği yapmıyor. Bizim hastamızda solunum sıkıntısı var.
Önümüzdeki günlerde diyeti nasıl gidecek, daha sonra görüş bildirebiliriz. Şu durum geçsin, hastamızla bunu konuşabiliriz. Bizim derdimiz şu anda bu değil zaten.
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