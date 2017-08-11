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Son dakika: Cumhurbaşkanı'ndan bayram tatili için açıklama... Bayram tatili uzayacak mı?

Hürriyet Haber
11 Ağustos 2017 - 14:09Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:49

Kurban Bayramı tatili için son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda tabii Hükümet bu 10 günü programına aldı çalışıyor. Hakikaten müsaitse turizm açısından olumlu olur. Turizm sektöründeki açığımızı suretle kapama fırsatı verir. Salı günü Bakanlar Kurulu var. Hayırlı bir adım olur diye umuyorum" dedi. Başbakan Binali Yıldırım da bugün Kurban Bayramı tatili hakkında açıklama yaptı. Yıldırım bayram tatili için kararın salı günkü Bakanlar Kurulu'nda verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı kurban bayramı tatili ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum."

 BAŞBAKAN: SALI BELLİ OLACAK

Başbakan Yıldırım, "Konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz. Orada bir karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi 'çalışmaya devam edeceğiz' diyor, bir kesim de 'tatile devam edelim' diyor. Artısı eksisini ele alacağız. Benim bu konuda şahsi fikrim olmaz" diye konuştu.

BAKANLARDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci dün konuyla ilgili "Onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız. Ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacak" demişti.

Üç gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye benzer bir soru yöneltilmiş, 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakan, “Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var” diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmişti.

İş mi tatil miİş mi tatil mi?

Etiketler: kurban bayramı tatili , bayram tatili , başbakan bayram tatili
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