Son dakika: Cumhurbaşkanı'ndan bayram tatili için açıklama... Bayram tatili uzayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı kurban bayramı tatili ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum."

Sizce bayram tatili birleştirilmeli mi? — Hürriyet Ekonomi (@HurriyetEkonomi) August 11, 2017

BAŞBAKAN: SALI BELLİ OLACAK

Başbakan Yıldırım, "Konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz. Orada bir karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi 'çalışmaya devam edeceğiz' diyor, bir kesim de 'tatile devam edelim' diyor. Artısı eksisini ele alacağız. Benim bu konuda şahsi fikrim olmaz" diye konuştu.

BAKANLARDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci dün konuyla ilgili "Onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız. Ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacak" demişti.

Üç gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye benzer bir soru yöneltilmiş, 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakan, “Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var” diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmişti.