Son 5 yÄ±lda kapanan bir ÅŸirket yerine neredeyse 5 ÅŸirket kuruldu

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) verilerinden yaptÄ±ÄŸÄ± derlemeye gÃ¶re, Ã¼lkede son 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde ekonomide sergilenen performans ÅŸirket sayÄ±larÄ±na da yansÄ±dÄ±.Â

Ãœlkede 2013 yÄ±lÄ±nda 49 bin 28 ÅŸirket kurulurken, bu rakam 2014'te 57 bin 710'a, 2015'te 66 bin 701'e yÃ¼kseldi.ÂFETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda ise kurulan ÅŸirket sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 4,5 gerileyerek 63 bin 709 oldu.Â

Darbe giriÅŸiminin ekonomiye etkisini gidermek iÃ§in alÄ±nan kararlar, geÃ§en yÄ±l kurulan ve kapanan ÅŸirket sayÄ±larÄ±nda da kendisini gÃ¶sterdi. 2017'de kurulan ÅŸirket sayÄ±sÄ± 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 14,4 artarak 72 bin 871'e ulaÅŸtÄ±.Â

BÃ¶ylece, son 5 yÄ±lda kurulan ÅŸirket sayÄ±sÄ± 310 bin 19 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â 2013-2017 dÃ¶neminde kapanan ÅŸirket sayÄ±larÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise 66 bin 209 kuruluÅŸun faaliyetini sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 2013'te kapanan ÅŸirket sayÄ±sÄ± 15 bin 538 iken, bu rakam 2014'te 14 bin 2'ye, 2015'te 12 bin 114'e, 2016'da 11 bin 38'e geriledi. GeÃ§en yÄ±l ise kapanan ÅŸirket sayÄ±sÄ± 13 bin 517 oldu.Â

Kurulan ve kapanan ÅŸirket sayÄ±larÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde kapanan her bir ÅŸirketin yerine neredeyse 5 ÅŸirketin faaliyete baÅŸladÄ±ÄŸÄ± istatistiklere yansÄ±dÄ±.Â

SURÄ°YE ORTAKLI ÅžÄ°RKETLERÄ°N SAYISI ARTTIÂ

Kurulan ÅŸirketler arasÄ±nda yabancÄ± ortaklÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± son 5 yÄ±lda 24 bin 594 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â

2013'te 3 bin 875 yabancÄ± ortaklÄ± ÅŸirket iÅŸ baÅŸÄ± yaparken, 2014'te bu rakam 4 bin 736'ya Ã§Ä±ktÄ±.Â 2015'te kurulan 4 bin 729 yabancÄ± ortaklÄ± ÅŸirketten bin 599'unda ortaÄŸÄ±n Suriyeli olmasÄ± dikkati Ã§ekti.Â 2016'da faaliyete geÃ§en 4 bin 523 yabancÄ± ortaklÄ± ÅŸirketten bin 764'Ã¼nÃ¼n, 2017'de de 6 bin 731 ÅŸirketten bin 202'sinin Suriye ortaklÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Son 5 yÄ±lda kurulan Suriye ortaklÄ± yabancÄ± ÅŸirket sayÄ±sÄ± 6 bin 311'e ulaÅŸtÄ±. Bu dÃ¶nemde Suriyeliler ile birlikte Almanya ve Irak ortaklÄ± ÅŸirketler de ilk Ã¼Ã§te yer aldÄ±.Â