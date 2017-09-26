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Sokak stilinin vazgeçilmezi kot etekler

Kot etekler bu yıl hiç olmadığı kadar çok karşımıza çıkıyor. İşte kot eteklerle kombin yapmanın sırları...

Hürriyet Haber
26.09.2017 - 10:30

Sokak modasının vazgeçilmezlerinden olan kot etekler hem rahat hem de şık bir alternatif olarak tercih ediliyor. Farklı renk seçenekleri ile kolaylıkla kombinlenebilen kot etekler aynı zamanda farklı tasarımlarıyla da her sezon karşımıza çıkıyor. Peki kot etekler nasıl kombinlenmeli?

Kısa kot etekler sneakerlarla iyi bir uyum oluşturuyor

Kısa kot etekler özellikle yaz aylarının en sevilen parçaları arasında. Kısa kot eteklerin ayrılmaz kombinleri arasında ise sade tişörtler ve sneaker ayakkabı modelleri yer alıyor.

Yırtık kot etekler yine başrolde

Yırtık kot etekler sokak modasında asi ve havalı bir stil görünümü için ideal. Yırtık kot etekleri kovboy botları veya bootie tarzı ayakkabılarla birlikte giyerek kombininizi harika hale getirebilirsiniz.

Sokak stilinin vazgeçilmezi kot etekler

Siyah kot etekler minimal bir hava estiriyor

Siyah klasik renklerin başında geliyor. Kot eteklerde de sıkça yer alan siyah ile daha sade ve minimal bir görünüm yakalamak mümkün. Siyahın en iyi eşlikçisi ile her zaman beyaz bir tişört oluyor.

Püsküllü kot etekler revaçta

Bu yılın trendleri arasında bulunan püskül detaylı kot eteklerle stil sahibi bir görünüm yakalayabilirsiniz. Püsküllü kot etekleri minik topuklu zarif ayakkabılarla daha modern bir havaya sokabilirsiniz.

Sokak stilinin vazgeçilmezi kot etekler

Beyaz kot etekler yaz aylarının baş tacı

Bronz ten ile harika bir uyum içerisinde olan beyaz kot eteklerle siz de tarzınızı konuşturabilirsiniz. Mercan veya turkuaz gibi renklerle beyazın gücünü ortaya çıkarmayı deneyin.

Yırtmaçlı ve dar kot eteklerle sofistike bir görünüm yakalayın

Yırtmaçlı ve dar kalıplı kot etekleri gömleklerle ve kemerle oldukça sofistike bir havaya sokabilirsiniz. Rahat bir giyim parçasını oldukça şık hale getirebilirsiniz.

Sokak stilinin vazgeçilmezi kot etekler

A kesim kot eteklerle modern bir hava yakalayın

Rahat kalıplı ve A kesim kot etekler hem şıklık hem de rahatlık için birebir. Bu tarz etekleri rahat bluzlarla ve sivri burunlu babetlerle bir araya getirerek hem salaş hem de modern bir görünüm yaratabilirsiniz.

Önü düğme detaylı kot etekler vintage efekti yaratıyor

Nostaljik bir hava yakalamak için önünde düğme olan kot etekleri tercih edebilirsiniz. Bu tarz etekleri vintage bluzlarla çekici hale getirmeniz mümkün.

Sokak stilinin vazgeçilmezi kot etekler

Çiçek motifli kot etekler yaz aylarını hareketlendiriyor

Üzerinde çiçek motifleri olan kot etekler sezonun beğenilen modelleri arasında. Bu tarz etekleri sade üstlerle ve şık ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

Maxi kot etekler stile hava katıyor

Bileklere kadar uzanan maxi kot etekleri askılı bluzlarla kombinleyebilir ve düz ve zarif sandaletlerinizle şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

Son Güncelleme : 26.09.2017 - 10:35
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