Siyah İnci dizisi ne zaman başlayacak.. İşte Siyah İnci oyuncu kadrosu

Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman ) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Çağla Demir, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof da yer alıyor.

Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı dizinin senaristi ise Yekta Torun.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Çağla Demir, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof da yer alıyor. Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı dizinin senaristi ise Yekta Torun. Heyecanlı ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan “Siyah İnci” Eylül'de Star’da.