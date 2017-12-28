Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni fragman yayınlandı mı?

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı iddialı Kanal D dizisi Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Dizinin sürprizlerle dolu son bölümüne Aslı ile Ferhat'ın ayrılık sahnesi damga vurdu. İkilinin duygu yüklü vedalaşma anı sosyal medyaya da konu oldu. 25 Aralık’tan bu yana fragman araştırması yapan izleyiciler, yeni bölüm tarihini de merak ediyor.
Kanal D’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölümü 1 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak. Yeni bölüm fragmanı ise paylaşılır paylaşılmaz haberimizde yer alacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aslı, Ferhat’ın göründüğü gibi bir olmadığını anladı. Onun o karanlık tarafının, acılarını kapatmak için kullanılan bir kalkan olduğunu düşündü. Üstelik her şeyden habersizdir ve bir yalanın içinde yıllarca yaşamaktadır. Aslı, annesi Yeter’in nasıl böyle bir şeyi Ferhat’tan sakladığını sorgulamaya başladı.
Ferhat ise Aslı’nın kendisini değiştirmeye çalıştığını düşündü. Bu değişimden hoşnut olmayan Ferhat, anlamadığı bir şekilde Aslı’ya karşı koyamadığını fark etti. Kalbi ve aklı arasında gidip gelen Ferhat, bir seçim yapmak zorunda kaldı.
Yeter ise Aslı’nın her şeyi öğrendiğini Namık Emirhan’a haber verdi. Ferhat’ın öğrenmemesi için her şeyi yapmaya hazır olan ikili, yeni bir plan yaptılar Aslı’nın gelişiyle her şeyin daha da kötüye gittiğini düşünen Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmanın yolunu aradı. Ferhat’a daha önce de çiftlikteki evde öldürülmesi gerektiğini söyleyen Namık, bu sefer kendi harekete geçti. Namık Emirhan, herkesin sırlarının olduğunu savundu ve Aslı’nın sırlarını ortaya çıkarmak için hamle yapacağını belirtti. Yeter ise, Aslı’ya bir şey olması durumunda Ferhat’ın bunun peşine düşeceğin biliyordu.
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