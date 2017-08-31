Şirketlerin modacısı

KURUMSAL hayatın içinden çıkıp kurumsal hayat için tasarım yapan bir isim Selda Eruzun. Net Holding ve Turkcell’de çalışan 1979 doğumlu Eruzun, “Plaza hayatı bana göre değil” diyerek, evinin bir odasında kurumlar için kıyafetler üretmeye başlamış. “Kurumsal moda” kavramına ve işine odaklanan girişimci kısa sürede kurduğu ‘Washa’ markasıyla yüzlerce şirkete hizmet veriyor.

Mey İçki’den Anadolu Efes’e, Kosiflerden, Kırıntı Kafelere, Mitsubishi Electric’den Sushico’ya, Cafe Crown’a, Les Ottomans’dan, Ülker Gruba, The House Cafe’lerden Midpoint’e kadar Türkiye’nin önde gelen yüzlerce firmasını giydiren Eruzun, her işletmeye ve işin yapısına uygun kıyafet ürettiğini anlatıyor.

İLK 6’YA GİRDİ

Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ve Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)’in kadın girişimcilere yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde desteklenmeye değer bulunan moda tasarımcısı Eruzun, 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde 1 yıllık eğitim programı da aldı. 2014 yılında 6 bin şirket arasından seçilen 6 şirketten biri Washa Ortadoğu Teknik Üniversitesi Profesörlerinden Ufuk Batum’dan bir yıl boyunca “Mentorluk” hizmeti gördü. 2015 yılında Londra’da bulunan EF Londan’da Barista ve iş geliştirme üzerine eğitimler alan Eruzun, 2017 Şubat ayında Türkiye ayağını KAGİDER ve Garanti Bankası’nın oluşturduğu SheTrad yarışmasında binlerce kadın arasından sıyrılarak ilk 6’ya girdi.

AYNI DİLİ KONUŞAMADIM

“Kurumsal hayatın sistem adı altındaki siyah beyaz alanı beni zorladı ve daha fazla zaman kaybetmemeye karar verip işten ayrıldım. Basit bir dille sisteme biat etmek de zorlanan kişiliğimle, profesyonel hayatla aynı dili konuşamadığımızı fark ettim” diyen Eruzun, kurumsal hayattan ayrılıp kurumsal moda fikrini oluşturduğunu söyledi. Eruzun, bu süreci şöyle anlattı: “İyi mal kendini satar, şiarıyla yola çıktım. Buna inanıyorum çünkü yaşayarak tecrübe ettim. Müşterilerimi de böyle memnun ettim. Kimseden de ilham almadım. Çünkü tasarım hakkında insanların bilmesi gereken bir şey var ki, o da var olmuş olan hiç bir tasarımcının hiç bir şeyi yoktan yaratıp yada bir şeylerden ilham alıp kafasına göre tasarım yapıyor olmadığıdır. Moda denilen olgu size yakışanı değil, moda olup piyasada var olan o günkü şartlara göre sunulmuş olan koleksiyondan size en çok yakışan modeli seçme şansınız olduğu gerçeğidir. Moda satın alınabilir, kurumsal giysi ise işletmeye aittir. 10 yılda bir çok firma ile iş yaptık.”