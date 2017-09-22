Şimdi de Hermes

ALMANYA ile Türkiye arasında yaşanan siyasi kriz yeni boyut kazandı. Alman hükümeti aldığı kararla Alman ihracatçıları ve yatırımcılarını korumak için getirilen ve bir nevi Alman devleti garantisi kabul edilen Hermes kredi garantisine sınırlama getirdi. Alman Haber Ajansının (DPA) abonelerine geçtiği habere göre Alman hükümeti, Türkiye’ye yatırım yapan şirketlere verilecek Hermes kredi garantisini 1.5 milyar Euro ile sınırlandırıldı. Angela Merkel hükümeti Türkiye’ye ekonomik baskıyı artırmak amacıyla bu adımı attı.

Türkiye’ye yatırım yapan Alman şirketlerine 2015 yılında verilen Hermes kredi garantinin üst sınırı 2 milyar 100 milyon Euro’ydu. Alman hükümeti, Hermes kredisi garantisiyle, yurtdışında yatırım yapan şirketlerini yabancı partnerlerinin ödemelerde aksama yapmaları durumunda oluşacak kayıpları önlemeyi hedefliyor. Bu yılın ilk altı ayında Türkiye’ye yatırım yapan Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredisi miktarı 680 milyon Euro. Hermes kredi garantisine sınırlama getirileceğini ilk kez Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dile getirmişti. Gabriel, insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in İstanbul Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından 20 Temmuz’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye yönelik Hermes Kredi garantisini sınırlandıracaklarını duyurmuştu.

37 MİLYAR EURO

Alman Sanayi Odası rakamlarına göre Türkiye’de yatırım yapan Alman şirketi sayısı yaklaşık 6 bin 800. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 37 milyar Euro. Almanya’nın ticaret yatığı ülkeler sıralamasında Türkiye 15. sırada yer alıyor. Başbakan Angela Merkel, seçim kampanyası boyunca, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmaması durumunda sık sık Türkiye’ye yönelik ekonomik baskılar uygulayacak adımlar atacaklarını söylemişti. Hatırlanacağı gibi Almanya iki ay önce Türkiye’ye silah satış politikasında değişikliğe gitmişti. Alman hükümeti Türkiye’den gelen silah ve askeri teçhizat taleplerini kabul etmeyeceklerini duyuruştu.

DOĞRUDAN YATIRIMDA BÜYÜK ROL

EKONOMİ Bakanlığı’nın 2016 raporuna göre, Almanya,Türkiye’de en çok uluslararası sermayeli şirkete sahip ülke konumunda. Ayrıca doğrudan yatırım performansı açısından da en önde gelen ülkelerden biri. Raporda Almanya’yla ilgili bölümde, “2013’te 2 milyar dolar doğrudan yatırımla lider yatırımcı ülke olan Almanya imalat, enerji ve finans sektörlerinde istikrarlı bir yatırımcı. 2016’da 430 milyon dolarlık yatırım tutarıyla 2015 performansını geride bıraktı. Başta Bosch, Ergo Holding ve Klöckner Pentaplast Turkey Ambalaj Maddeleri’nde gerçekleşen sermaye artışlarına istinaden transfer edilen yüksek meblağlar olmak üzere, çok sayıda muhtelif sermaye artışı Almanya kaynaklı doğrudan yatırımlarda önemli rol oynamıştır. Türkiye’de 2016 yılında; şirket kuruluşu, şube kuruluşu veya hisse devri yoluyla 400 adet şirket Almanya sermayeli oldu.