Şeytan Sofrası'nda Haluk Levent devreye girdi, bakanlık söz verdi

17 Ağustos’ta Ayvalık Şeytan Sofrası’ndaki ormanda ‘belirlenemeyen bir nedenle’ yangın çıktı. Yangının yeşil alanın imara açılması için kasıtlı çıkarıldığı iddiaları varken sosyal medyada Şeytan Sofrası'nın 'yeşil' kalması için kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek verenlerden biri de sanatçı Haluk Levent oldu. Daha önce ‘Anadolu Halk ve Barış Partisi’ni (AHBAP) kuran Levent, Twitter'dan 'AHBAP olarak karar alıyoruz . Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız?' açıklaması yaptı.
Tüm takipçilerim!— Haluk Levent (@haluk_levent) 20 Ağustos 2017
AHBAP olarak karar alıyoruz . Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız? pic.twitter.com/FDj8tUJUnU
Haluk Levent'in bu çağrısına birçok sosyal medya kullanısından destek geldi. Levent'i destekleyenlerden biri de Çevre ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı oldu.
Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. https://t.co/nJzmFse3Um— Orman ve Su İşleri (@ormanvesuisleri) 20 Ağustos 2017
Çevre ve Orman Bakanlığı Haluk Levent’in tweetini alıntılıyarak 'Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz' açıklaması yaptı. Açıklmanın devamında "Ayvalık'daki yangında zarar gören saha Ekim ayında sürülecek, Kasım ayında ilk fidanlar toprakla buluşacak ve yangının izleri silinecek" denildi.
Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. https://t.co/nJzmFse3Um— Orman ve Su İşleri (@ormanvesuisleri) 20 Ağustos 2017
Haluk Levent Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bu açıklamasını takipçileriyle paylaştı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı bu açıklamaya inanmadığını söyledi. Bunun üzerine Haluk Levent, "Orman Müdürlüğü yetkilileri ile telefon görüşmesi yaptık. Ayvalık’a fidan dikimi için Kasım ayının hangi günü olacağını bize sonra iletecekler. Takipçisi olacağız. Orman Bakanlığının bu tavrı çok doğrudur. Yakanlar hedeflerine ulaşamayacaklar artık. Çünkü yakılan yerlere fidan dikilecek artık! )Kasım ayındaki fidan dikimi sonrası bu yıl yakışan yerlere de el atacağız. Orman Bakanlığına teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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