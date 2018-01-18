Şevkat Yerimdar 34. bölüm fragmanında heyecan rüzgarları esiyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren herkes tarafından ilgiyle takip edilen dizi Şevkat Yerimdar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mahalledekiler, Şevkat ile “Hanım köylü oldun artık sen, Esin ne derse yapıyorsun” diye dalga geçince Şevkat, Esin’in dediklerinin tam tersini yapmaya başlar. Fakat Esin de geri kalmaz ve hemen karşı taktik geliştirir.

Avrupa’dan bir heyet mahalleye gelir. İncelemeler sonunda kardeş mahalle olup olamayacaklarına karar vereceklerdir. Niko, heyete mahalleyi tanıtırken, Gizem’den de yardım alır. Mahallede işler karıştıkça, Niko ve Gizem durumu farklı göstermeye başlarlar. Bir süre sonra işler sarpa sarmaya başlayacaktır.

İsmail türkücü olmak için girişimde bulunur. Demo bir kayıt yapar. Cuma hemen işin üstüne atlar ve menajeri olmayı teklif eder. Artık İsmail’in şarkıcılıktaki kariyeri Cuma’nın ellerindedir. Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler.

Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar. Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvar.

Esin ve Şevkat’in küslükleri devam etmektedir. Esin Şevkat’ten bir özür bekler ama Şevkat buna yanaşmaz. Bütün mahalleli onları barıştırmak için seferber olur. Bozkır İsmail’e bir iyi davranmakta, bir kötü davranmaktadır. Bu durum İsmail’in kafasını karıştırır. Nasıl davranacağını bilemez. Yaşlı bir kadın Cuma’yı torunu sanmaktadır. Cuma bu durumdan sıkılır ve Üzeyir’in torunu olduğunu söyleyerek kadını başından atar. Fakat kadın tüm mirasını Üzeyir’e bırakmaya kalkınca işler karışır.