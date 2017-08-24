Şevkat Yerimdar 14. bölüm fragmanında Seval mahalleye bomba gibi düşüyor

Ekranların herkes tarafından büyük bir heyecanla izlenen dizisi Şevkat Yerimdar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Eğlence dolu dizi Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şevkat'in Seval hakkında öğrendiği sır ona karşı elini kolunu bağlamıştır. İşte, Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Şevkat'in eski sevgilisi Seval mahalleye bomba gibi düşer. Şevkat'in Seval hakkında öğrendiği sır ona karşı elini kolunu bağlamıştır. Bu sır yüzünden Şevkat Seval'in her isteğini yerine getirmeye başlar. Bu durumu yanlış anlayan Esin ile Şevkat'in arası açılır. Şevkat Esin'in gönlünü almaya çalıştıkça işler daha da karışır. Bora intikam planları yapıyordur. Şevkat'e zarar verecek her yolu dener. Olsen devraldığı kahvenin aslında sinek avladığı gerçeği ile yüz yüze kalır. İsmail Tezene aşkının arasına Erkan girmiştir. Tezene sürekli Erkan'la vakit geçirmek istemektedir...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Şevkat kazadan yaralı olarak kurtulur ama artık nikaha vaktinde yetişmesi neredeyse imkansızdır. Esin, nikah memuruna evet demek üzeredir. Gizem ve Sanem, Şevkat'e vakit kazandırmaya çalışsalar da Bora işleri hızlandırıyordur.

Selami, kahveyi devredip Kore'ye sevdiği kızın yanına gitmeye karar verir. Bu ayrılık herkesi çok üzmüştür. Kahveyi alan kişi ise çok büyük hayallerle mahalleye yerleşir.

Mahalleye yeni gelen tek kişi kahveci Olsen değildir. Esin ve Şevkat'in hayatına hiç ummadıkları biri sürpriz bir şekilde dahil olur.