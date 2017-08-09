Sevgilinize ellerinizle hazırlayabileceğiniz 6 doğum günü hediyesi

1- El yapımı fotoğraf çerçevesi

Her şeyin dijital dünyada kayıt altına alındığı bir dönemde yaşadığınız güzel aların basılı fotoğraflarından oluşan el yapımı bir fotoğraf çerçevesi ile farklı ama içten bir hediye verebilirsiniz.

2- Özel yapım kolyeler

Takı malzemeleri akla gelince hep değerli taşlar veya altın ve gümüş gibi madenler aklımıza geliyor. Halbuki beraber yürüdüğünüz bir kumsaldan toplanmış bir taşla ya da en sevdiği çiçeğin ince tellerle yapılmış bir motifiyle hazırladığınız bir kolye çok daha değerli olabilir.

3- Kavanoz içinde aşk mesajları

Sevgilinizle birbirinize söylediğiniz iltifatları bir kenara tarihleriyle not edin. Daha sonra renkli kağıtlara bunları ayrı ayrı yazın ve küçük bir kavanozun içine yerleştirin. Kendisi küçük ama anlamı devasa bir hediye ile buluşmaya hazırsınız demektir.

4- Origamiden figürler

Japonların dünyaya kazandırdığı kağıt katlama sanatı Origami ile yaptığınız birbirinden estetik figürleri itinayla bir kutuya yerleştirerek sevgilinizin kalbini bir kez daha kazanabilirsiniz.

5- Seramik kahve bardağı

Bu hediyeyi hazırlamak için bir süre önceden planlar yapmanız gerekiyor. İlk önce bir seramik atölyesi bulun. Ardından tezgahın başında kendi yapacağınız bir kahve bardağını yine kendi isteğinize göre özgürce boyayın. Fırınlamanın ardından elinizde tümüyle içinizden gelen duygularla oluşturduğunuz hediyeniz hazır. Her sabah bu bardaktan kahve yudumlarken sizi düşünüyor olacaktır.

6- Kendi ördüğünüz kazak

Çok eski bir gelenek olsa da kendi ellerinizle ördüğünüz güzel bir kazağın yerini hiçbir marka kazak tutamaz. Her düğümünde elinizin izi bulunan bu anlamlı hediye beğenilme garantisiyle sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.