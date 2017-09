Seven Ne Yapmaz oyuncuları kimdir? Seven Ne Yapmaz konusu nedir?

Seven Ne Yapmaz Oyuncuları ve konusu ilk bölümün ekranlara gelmesiyle birlikte araştırma konusu oldu. Başrollerinde Yusuf Çim ve Seren Şirince'nin oynadığı Seven Ne Yapmaz'da Nazlı ve Ozan arasındaki ilişki romantik komedi türünde ekranlara yansıyacak. İşte, Seven Ne Yapmaz dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI KİMDİR?

Yusuf ÇİM (Ozan EKİNSOY)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar... Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

Biyografisi:

1991 İstanbul doğumlu olan Yusuf Çim, Best Model 2011 yarışmasında First Runner-Up seçildi. Yarışma öncesinde ise sadece basının davetli olduğu bir gecede basın mensupları tarafından oylanarak “Best Model 2011 Basın Yüzü” oldu. Çim, aynı zamanda Best Model’ın gülen yüzü olarak da tanınıyor.

İstanbul AREL Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencisi olan Yusuf Çim, modellik kariyerine reklam ve katalog çekimleriyle başladı. Tanınmış markaların reklam filmlerinde rol aldı. Daha sonra ünlü markaların defilelerinde boy gösteren Yusuf Çim, oyunculuk ve sahne sanatları eğitimi gördü ve sanatçıların kliplerinde yer aldı.

2014 yılında, ‘Olsun Bi Kere’ adlı şarkısıyla müzik hayatına dahil oldu.

Söz ve müziği Ender Çabuker’e ait olan parça gündemde ses buldu ve Yusuf Çim’i geniş hayran kitlelerine ulaştırdı. Çim’in ilk single çalışması olan ‘Olsun Bi Kere’ adlı parçanın albümde 5 ayrı versiyonu bulunurken şarkının klibini Deniz Akel çekti.

Down Sendromlular Türkiye Derneği’nin de gönüllü yüzü olan Çim, halen onlarla sık sık görüşmekte, çekimlerine katılmaktadır.Down Sendromlu çocuklar ile bir araya gelen sanatçı Down Sendromu Derneği ile birlikte ”Bu Yılda Bizi Unutmayın!” konseptli projesini gerçekleştirdi.

Konserlerine yurtdışında başlayan Yusuf Çim, röportajlar ve televizyon programlarını 1 yılı aşkın süredir aldığı şan eğitimi derslerine göre ayarlıyor.

2014'ün son günlerine geldiğimizde Show Tv'de yayınlanan başlayan Ezra isimli dizinin başrol oyuncusu olan Yusuf Çim, sosyal medyayı özellikle hayranlarıyla iletişime geçebilmek için kullandığını belirtiyor.

Seren ŞİRİNCE (Nazlı AYCI)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

Biyografisi;

01.01.1991 tarihinde dünyaya gelen Seren Şirince, tiyatroya ufak yaşlarda; İzmir'de Han Tiyatrosunda Rüçhan Gürel'in eğitimleriyle başlamış ve daha sonra üniversite eğitimi devam ederken gelen teklif neticesinde Araf Zamanı ve Aşk Emek İster adındaki dizilerde oynamıştır. 2014'te Tiyatro kariyerine Talimhane Tiyatrosunda Göl Kıyısı oyununda profesyonel olarak başlamıştır. 2015'te, yaz dizisi olarak başlayan ve günümüzde de devam eden İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırdı.

Ecem ÇALIK (Arzu AYCI)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Biyografisi;

Ecem Çalık, 20 Ekim 1989 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini burada tamamlamıştır. Lise eğitiminden sonra Kıbrıs’ta özel bir üniversitede eğitim almaya başlayan Çalık, bir yıl sonra eğitimini yarıda bırakarak İzmir’e döndü. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Şan, Sahne Tatbikatı ve Oyunculuk Bölümünden mezun olan güzel oyuncu İstanbul’a yerleştikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Eğitim aldığı dönemlerde de çeşitli projelerde amatör roller üstlenmiştir.

Profesyonel anlamda ilk oyunculuk kariyerini “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde sergilemiştir. Sonrasında “Aramızda Kalsın” dizisindeki performansıyla daha çok popülerlik kazanmıştır. İlk sinema filmi olan “Mevsim Çiçek Açtı” ile ödül almıştır.

Sertan ERKAÇAN (Recep KARAMAN)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Biyografisi;

Sertan Erkaçan, 1 Nisan 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Lise'ye kadar Alanya'da eğitimini sürdürdü. Daha sonra konservatuvar okumak için İstanbul'a geldi.Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.İlk olarak oyunculuk hayatına 'Polis' adlı sinema filminde ufak bir rol ile başladı.Son olarak ünlü oyuncu Show tv ekranlarında yayınlanan başrollerinde Serhat Teoman, Duygu Yetiş gibi usta isimlerin yer aldığı 'Acı Aşk' adlı dizide rol almıştır.

Oyunculuğun yanı sıra Müzik ile yakından ilgilenmektedir.

Serhat PARIL (Mehmet EĞİLMEZ)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.

Biyografisi;

1983 yılında İzmir'de doğan Serhat Parıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok tiyatro oyununda yer almış aynı zamanda Pandomim Sanatı ile ilgilenmektedir. 2011 yılında Babam İçin dizisi ile kariyerine ilk adımı atmıştır.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Uçarı, çapkın, yakışıklı Ozan Ekinsoy, Türkiye'nin büyük holdinglerinden Ekinsoy Holding'in veliahtıdır. Fakat yaptığı büyük bir hata nedeniyle babası Orhan tarafından köye gönderilerek cezalandırılır. Ozan memlekette, o güne kadar tanık olmadığı saf bir yüreğe ve güzelliğe sahip Nazlı'yla karşılaşır. Annesiz ve babasız büyüdüğü halde yaşadığı köyün gözbebeği olan Nazlı, kendi ayakları üstünde durmayı başarabilen, cesur ve güzel bir genç kadındır. Ozan Nazlı'nın bu sahiciliğinden çok etkilenir ve Nazlı'ya karşı kendisinden hiç beklemediği duygular beslemeye başlar; Nazlı'ya bir anda aşık oluvermiştir. Nazlı da ona... Hayli heyecanlı başlayan tanışmaları giderek eğlenceli bir kovalamacaya dönüşür. Beraber çok güzel zaman geçirirler, ama Ozan'ın aklında elbette Nazlı'yla evlenmek yoktur. Fakat çocukluğundan bu yana Nazlı'yı büyüten Fatma ana ve bölgenin bir numaralı dedikoducusu Hatice bir yanlış anlama sonucu iki aşığı yakalar, Nazlı'yla Ozan'ın hiç zaman kaybetmeden evlenmeleri gerekiyordur. Ozan kendini birdenbire hiç hayal etmediği bir hayatın içinde bulur. Ve birden büyük bir paniğe kapılır. Acaba bu evliliğe hazır mıdır? Ozan ne yapacağını bilemez bir haldeyken İstanbul'dan bir telefon alır, acil geri dönmesi gerekmektedir. Böylece Ozan nikahın olduğu gece Nazlı'yı bırakır ve kimseye söylemeden İstanbul'a döner. Nazlı, Ozan'ın gittiğini fark ettiğinde kahrolur ve çileden çıkar. Bütün köyün gözünde yerin dibine geçmiştir. Bunu Ozan'ın yanına bırakmayacaktır; Ozan'dan intikam almak için soluğu İstanbul'da alır. Fakat hayat her zamanki gibi oyununu oynar. Nazlı'nın alacağı intikam, bilinen yöntemlerden çok farklı olacaktır. Öldü kabul ettiği babası Yaşar ve var olduğunu yeni öğrendiği kardeşi Arzu'nun yardımıyla Ozan'ın hayatına yeniden girer. Üstelik bambaşka şekilde. Ozan işte o andan itibaren kendisini büyük bir oyunun içinde bulacaktır.