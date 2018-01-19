Selfie’me gölge etme, istemem

İstanbul’un Boğaz’a nazır otellerinin birinde, süitteyiz. Oda sanki lüks mağaza zincirlerinden birini soymuşuz havasında, her yerden Louis Vuitton, Saint Laurent, Hermès çantalar fışkırıyor. Envai çeşit krem, elbise ortalığa dağılmış... Ve karşımda üç esmer güzeli kızkardeş, deliler gibi selfie çekiyor.

Onlar, Kardashian’ların Lübnan edisyonu olarak anılıyor: Reality-show’ları ‘Sisters/KızKardeşler’ 2015’ten beri yayında. Tıpkı Kardashian’lar gibi ‘ful’ makyaj, ‘ful’ estetik. Sadece daha az kıvrımlılar.

Hepsinin kartvizitinde ‘girişimci’ yazsa da, çetenin lideri abla Alice (29), 535 bin takipçili ‘StyleinBeirut’ adlı Instagram hesabının yöneticisi. Bir şampuan ve güneş yağı markası da var. Bir nevi Eda Taşpınar. Ortanca Nadine (26) top model ve en küçük olan Farah (25), bir süre bankacılık sektöründe çalışsa da, şu an kendini sosyal medya fenomeni/TV yıldızı olmaya adamış durumda. 450 bin takipçisi var.



Alice Abdel Aziz’in 523 bin takipçisi var.

Yüzeysel takılmıyoruz

“Amacımız hiçbir şekilde ‘yeni Kardashian’lar’ olarak anılmak değil” diyor Alice ve ekliyor: “Kardashian ailesine saygımız sonsuz. Hiç yoktan bir imparatorluk kurdular. Ama biz Ortadoğulu kızların hayatının nasıl olduğunu göstermek istedik. Yüzeysel takılmıyoruz...”

‘Çok fazla yüzeysel’ olmayan şovlarının içeriğine bakalım: Beyrut’un en pahalı restoranlarında partiler, bitip tükenmek bilmeyen alışveriş seansları, kuaföre ve SPA merkezlerine ziyaretler, bir de süs köpekleri Stella’ya cilt bakımı yapılıp yapılmayacağı konusunda uzun uzadıya tartışmalar... İçerik Kardashian’lara benzese de eksikler de var: Seks kasetleri, cinsel içerikli sohbetler, evlilik dışı çocuklar ve erkek arkadaşlarla olan kavgalar-gürültüler... Sadece Alice’in erkek arkadaşı var, o da evlilik hazırlığında; diğer iki güzel bekâr. Erkek arkadaşları şova yansıtmak gibi bir durumu akıllarından bile geçirmiyorlar... Nadine şöyle açıklıyor: “Kültürel değerlerimiz farklı; Kardashian’lar kadar rahat davranamaz ve erkeklerle yakın ilişkiler kuramayız.Ortadoğulu kadınların akıllarına ne koyarsa yapabileceğini göstermek istiyoruz, hepsi bu.”



Farah-Alice-Nadine

Peki akla konanı yapmak kavga gürültüden reyting toplamak mı? Farah yanlış anlaşıldıklarına işaret ediyor: “Dünya değişti. Siyaset insanları bunaltıyor. İnsanlar eğlenmek istiyor, sosyal medyayla farklı hayatlara ortak olmak istiyor. Biz burada devreye giriyoruz. Üniversitede işletme okuduk, birkaç dil konuşuyoruz. Cahil değiliz. Paylaşımlarımızdan şovumuza her şey bize para olarak dönüyor. Başarılı işkadınlarıyız. Ve bunu insanları eğlendirerek, onlara bir hayat tarzı sunarak yapıyoruz. Göründüğümüz gibi miyiz; hem evet hem de hayır. Hayır, hayatımızda o kadar dram yok. Ve evet, birbirimize çok düşkün kız kardeşleriz.”

Bu noktada ara vermek zorunda kalıyoruz çünkü kız kardeşler birbirlerine sarılarak selfie çekmeye koyuluyorlar. Dudaklar büzülüyor, saçlar savruluyor. O sırada bir feryat duyuyorum; Farah’tan geliyor: “Alice, ışığımı kapatıyorsun!” Birbirlerine düşkünler ama selfie’ye gölge düşürene kadar...