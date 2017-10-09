 Şebnem Ferah 3. kez Harbiye Açıkhava’da!

Seyircisine “Harbiye’de yine benimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum” diyerek seslendi.
Her konseri sonrası sahne performansı ile gündemden düşmeyen, yıllardır dinleyicisi ile kurduğu sıcak diyalog ile geniş bir fan topluluğuna sahip olan Şebnem Ferah, geçmişten günümüze Türk müzik tarihinde önemli yer tutan "Kadın"dan "Od" albümüne uzanan geniş ve özel repertuvarıyla dinleyicisine yine muhteşem bir konser akşamı yaşattı.
Şebnem Ferah, konserinde şarkıları için özel olarak hazırlanan video projeksiyonlar, sahne üstü efektler ve yaylı quartetin de katılımıyla gerçekleşen akustik performansına özel hazırlanan dekoru ile etkiliyeci sahne performansının yanında unutulmaz görsel bir şov da sundu.
Etkileyici sahne performansına, ‘Ya Hep Ya Hiç’ şarkısıyla başlayan Şebnem Ferah, "Sil Baştan", "Fırtına", "Can Kırıkları", "Ben Şarkımı Söylerken" gibi dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra uzun süredir sahne performanslarında yer vermediği birçok şarkısını da Açıkhava seyircisine özel seslendiren Şebnem Ferah her şarkısını alkışlar ve ıslıklar eşliğinde bitirdi!
AÇIKHAVA’YA ÖZEL AKUSTİK PERFORMANS
Şebnem Ferah, adeta bir ev atmosferi yaşatan dekoru ve yaylı qouartetin katılımıyla gerçekleşen akustik bölümde 'Değirmenler', 'Benim Adım Orman', 'Masum Değiliz' ‘Mavi Liman’ gibi birbirinden duygusal 6 özel akustik şarkıyla da duygu fırtınası estirdi.
Şebnem Ferah’a Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde, Ozan Tügen(klavyeler), Kerem Özyeğen (gitar), Buket Doran(bas gitar), Aykan İlkan(davul), Serdar Barçın(flüt) ve Ceren Tügen(vokal) eşlik etti!
Açıkhava’da Şebnem Ferah müzik şölenine “Hoşçakal” şarkısıyla veda ederken, Ferah’ı izlemeye gelenler arasında Fatma Turgut, Erdem Yener, Zuhal Topal ve yönetmen Mustafa Kotan da vardı.
Muud’una göre özgürce müzik sloganıyla “Muud Harbiye Açıkhava Konserleri” Etkinlik Takvimi:
15 Ekim 2017 Pazar Sibel Can
18 Ekim 2017 Çarşamba MFÖ
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün