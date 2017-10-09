 Şebnem Ferah 3. kez Harbiye Açıkhava’da!

Seyircisine “Harbiye’de yine benimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum” diyerek seslendi.

Her konseri sonrası sahne performansı ile gündemden düşmeyen, yıllardır dinleyicisi ile kurduğu sıcak diyalog ile geniş bir fan topluluğuna sahip olan Şebnem Ferah, geçmişten günümüze Türk müzik tarihinde önemli yer tutan "Kadın"dan "Od" albümüne uzanan geniş ve özel repertuvarıyla dinleyicisine yine muhteşem bir konser akşamı yaşattı.

Şebnem Ferah, konserinde şarkıları için özel olarak hazırlanan video projeksiyonlar, sahne üstü efektler ve yaylı quartetin de katılımıyla gerçekleşen akustik performansına özel hazırlanan dekoru ile etkiliyeci sahne performansının yanında unutulmaz görsel bir şov da sundu.

Etkileyici sahne performansına, ‘Ya Hep Ya Hiç’ şarkısıyla başlayan Şebnem Ferah, "Sil Baştan", "Fırtına", "Can Kırıkları", "Ben Şarkımı Söylerken" gibi dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra uzun süredir sahne performanslarında yer vermediği birçok şarkısını da Açıkhava seyircisine özel seslendiren Şebnem Ferah her şarkısını alkışlar ve ıslıklar eşliğinde bitirdi!

AÇIKHAVA’YA ÖZEL AKUSTİK PERFORMANS

Şebnem Ferah, adeta bir ev atmosferi yaşatan dekoru ve yaylı qouartetin katılımıyla gerçekleşen akustik bölümde 'Değirmenler', 'Benim Adım Orman', 'Masum Değiliz' ‘Mavi Liman’ gibi birbirinden duygusal 6 özel akustik şarkıyla da duygu fırtınası estirdi.

Şebnem Ferah’a Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde, Ozan Tügen(klavyeler), Kerem Özyeğen (gitar), Buket Doran(bas gitar), Aykan İlkan(davul), Serdar Barçın(flüt) ve Ceren Tügen(vokal) eşlik etti!

Açıkhava’da Şebnem Ferah müzik şölenine “Hoşçakal” şarkısıyla veda ederken, Ferah’ı izlemeye gelenler arasında Fatma Turgut, Erdem Yener, Zuhal Topal ve yönetmen Mustafa Kotan da vardı.

Muud’una göre özgürce müzik sloganıyla “Muud Harbiye Açıkhava Konserleri” Etkinlik Takvimi:

15 Ekim 2017 Pazar Sibel Can

18 Ekim 2017 Çarşamba MFÖ