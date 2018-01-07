Fox TV ekranlarının nefes kesen dizisi Savaşçı'nın, 7 Ocak 2018 Pazar tarihli yayın akışından çıkartılması dizi takipçilerine hayal kırıklığı yaşattı. Savaşçı 27. bölüm fragmanıyla önemli ipuçları edinen izleyiciler, merakla yayın tarihini araştırıyor. Peki Savaşçı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?



Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına bir haftalık ara verdi. Bu dizilerden biri de Savaşçı oldu. Çatışma sahneleriyle ekrana kilitleyen Savaşçı dizisinin 27. yeni bölümü 14 Ocak Pazar günü saat 20:00’da Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz Diyar ve Serdem’i ikna ederek tehlikeli umut yolculuğundan vazgeçirdi. Mirat her şeyi öğrenen Deniz’e aşkını itiraf eder ama Deniz’in kafasını toparlamak için zamana ihtiyacı vardı. Ece ve Volkan’ın arkadaşlığı gelişirken, Mustafa Ece’ye anne konusunu tamamen kapattığını söyledi. Raşhel Artun’la iletişime geçerek, Mirat’ın hala bekar olduğunu ve dededen kalma evde oturduğunu öğrendi. Zeynep ve Azize’yi taşıyan botun devrildiği ve ölüm haberleri hepsini sarstı.

Mehmet Cemile’yle evleneceklerini açıkladı. Hülya, Nejat ve Mirat dostluğunu bozmak için araya fitne soktu. Alihan Kıbrıs’ta çıkarıldığı mahkemede Deniz ve çocukların başlarına gelenleri, icra takiplerini öğrendi ve yıkıldı. Şebnem’le büyük bir kapışma yaşadılar. Şebnem Alihan’ın kafasını bulandırır. Artun Deniz’le evlenmeyi kafasına iyice koyarken, Deniz ve Mirat Cemile’yi Mehmet’e istemeye gittiler. Onca yıldan sonra terk ettikleri erkeklerin karşısına çıkan Zahide ve Raşel, İbrahim ve Mirat’ı alt üst etti.