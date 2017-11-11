Savaşçı 20. bölüm fragmanında gerilim tırmanıyor

Ekranların sevilen ve büyük ilgiyle takip edilen dizisi Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla nefes kesecek. Dizinin yeni bölümünde aksiyon seviyesi iyice artacak. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi Kopuz’un hayatıyla ilgili endişelenirken, General Kutalmış’ın verdiği görev timde rahatsızlığa sebep olur. Bu arada Kırlangıç Paşa da Kopuz’un ortadan kaybolduğunu öğrenir ve bunun için gerekli hazırlığını yapar.

Temo ise boş durmaz, Albay’ı bulmak için şeytani planlarını devreye sokar. Yakaladığı bir ayrıntıyla harekete geçen Temo, Albay’ı ele geçirmek üzere yola çıkar. Ama Albay’la karşı karşıya gelmek sandığı kadar kolay olmayacaktır...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yüzbaşı Kağan, Doktor’un barajı bombalamasına izin vermez ama yaptığı hamle onu ölümle burun buruna getirir. Kılıç Timi, Kağan’ı kurtarmak için harekete geçerken, Doktor kıyıya çıkmayı başarır ve kaçmaya çalışır. Ama Kılıç Timi’nin elinden kurtulmak sandığı kadar kolay olmaz.

Temo ise okul servisinden Eren’i kaçırmıştır. Oğlunun hayatından endişelenen Hatice fenalaşıp hastaneye kaldırılırken, operasyondan dönen Bayram’a bu haberi vermek herkes için çok zordur.

Alınan istihbaratla Kılıç Timi, Eren’i kurtarmak için operasyona çıkar. Fakat olayların seyri Temo’nun bile tahmin edemeyeceği kadar farklı gelişir. Her şeyi göze alan Albay Kopuz, Eren için elindeki son kozu kullanır.