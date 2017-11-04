Savaşçı 19. bölüm fragmanında Yüzbaşı Kağan ölümle burun buruna

Ekranların herkes tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen dizisi Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Savaşçı yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Yüzbaşı Kağan, Doktor’un barajı bombalamasına izin vermez ama yaptığı hamle onu ölümle burun buruna getirir. Kılıç Timi, Kağan’ı kurtarmak için harekete geçerken, Doktor kıyıya çıkmayı başarır ve kaçmaya çalışır. Ama Kılıç Timi’nin elinden kurtulmak sandığı kadar kolay olmaz.

Temo ise okul servisinden Eren’i kaçırmıştır. Oğlunun hayatından endişelenen Hatice fenalaşıp hastaneye kaldırılırken, operasyondan dönen Bayram’a bu haberi vermek herkes için çok zordur.

Alınan istihbaratla Kılıç Timi, Eren’i kurtarmak için operasyona çıkar. Fakat olayların seyri Temo’nun bile tahmin edemeyeceği kadar farklı gelişir. Her şeyi göze alan Albay Kopuz, Eren için elindeki son kozu kullanır.