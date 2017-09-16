Savaşçı 12. bölüm fragmanında dağlar efelerin haykırışıyla inliyor

Ekranların soluksuz takip edilen ve büyük beğeni kazanan dizisi Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Savaşçı yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Rojda’nın beklenmedik saldırısıyla sarsılan Kılıç Timi, Kopuz Albay’ı korumak için ne gerekirse yapmaya kararlı. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

Rojda’nın beklenmedik saldırısıyla sarsılan Kılıç Timi, Kopuz Albay’ı korumak için ne gerekirse yapmaya kararlı. Doktor içinse, Kopuz’u yok etmek hayatının amacı haline gelmiş durumda.



Ölümün kol gezdiği, bıçak sırtı bir oyunda nefes almaya bile vakit yok. Kılıç Timi, aldığı emirle bir kez daha bilinmeze giderken, Yüzbaşı Kağan Doktor’u durdurmak için harekete geçiyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan ve Başçavuş Bayram’ın da içinde bulunduğu helikopter yere çakılırken, kahramanlar ölüme hiç olmadığı kadar yakın. Haber Ankara’da da şok etkisi yapar. General Ahmet Kutalmış, helikopter enkazına ulaşılması için tüm olanaklarını hiç zaman kaybetmeden harekete geçirir. Ancak, Albay ve arkadaşlarına ulaşmak için harekete geçen başkaları da vardır! “Doktor” avına yaklaşırken, Kılıç Timi, aldıkları haberle çılgına dönmüş halde, enkaza ulaşmak için zamana karşı bir savaşa girer. Canları pahasına o enkaza ulaşacaklardır. Ölüm sessizliği içinde, bir kez daha, dağlar Kılıç’ın sesiyle yankılanır: “Sağ ya da Şehit! Biz geride adam bırakmayız!"