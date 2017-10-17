BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Tasarrufa önce kendimizden başlayacağız. Şaşaa, debdebe bitiyor artık” sözleriyle kamuya kemer sıkma mesajı verdi. Güvenlik ve acil ihtiyaçlar dışında yeni araç alımı olmayacağını, yüksek silindirli araç kullanımına da sınırlama getirileceğini belirten Yıldırım, “Emlak vergisi yüzde 50’den fazla olmayacak. Öyle ‘ben yaptım oldu’ yok, şimdi tıpış tıpış o aldıkları paraları geri verecekler” dedi.

ESNAFA KREDİ FIRSATI

Yıldırım partisinin dünkü Meclis grubunda, yüksek faize dikkat çekerek, “Bu yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Hedefimiz budur. Bu konuda da bundan sonra bazı önemli kararları alacağız” dedi. Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre kredi kullanan esnaf sayısı 15 yıl önce 63 binken bugün 450 bine ulaştı. Yeni alınan kararla esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarıldı. Esnaf, sanatkar işyerini satın almak isterse 500 bin lira krediyi 10 yıl vadeli alabilecek. Eğer işyerinde yeni araç almak isterse bu da 5 yıl vadeyle 500 bin lira olacak. Bu krediler faizi piyasa faizi değil, Hazine’nin desteklediği düşük oranlı faizle olacak.

Belediyelerin Emlak Vergisi artışlarının değiştirileceğini vurgulayan Yıldırım “100 liralık yere 5 bin liralık değer biçiyor. Burası dağ başı mı? Sana verilen bu yetkiyi bu kadar aymaz bir şekilde nasıl istismar edersin? Bunların hesabını verecekler. Öyle ‘ben yaptım oldu’ yok. Şimdi tıpış tıpış o aldıkları paraları geri verecekler. Yeni beyannameler düzenlenecek” dedi.

Yıldırım, belediyelerin mücavir alanları içinde vatandaşın sahibi olmasa da kullandığı tarım arazileri olduğunu hatırlatarak torba yasa ile vatandaşa bu yerlerle ilgili doğrudan satın alma hakkı verdiklerini belirtti. Yıldırım, “10 sene önce yer yapmış şehrin içinde, fakat imarsız tarım arazisi gözüküyor. Tarım arazisinden eser kalmamış, şimdi bunlara ‘makul bir bedel üzerinden, bu yer zaten senin, parasını ver al’ diyoruz” diye konuştu.

SAHİL OTELLERİ SATILACAK

Turizm bölgelerindeki otellerin 49 yıllığına kiralandığını söyleyen Yıldırım “Rahmetli Özal döneminde başladı bu iş. O günden bugüne zaman geçti, süre azaldı. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için kira süresini tekrar 49 yıl artırıyoruz. Ayrıca, isteyen olursa parasını verip bunları alabilecek” dedi.

KAMUYA 4 BİN 772 TAŞIT ALINACAK

2018 bütçe tasarısına göre kamuya toplamda 4 bin 772 taşıt alınacak. Bunlardan 4 bin 524’ü genel bütçeli kuruluşlar, 238’i özel bütçeli idareler ve 10 tanesi de üst kurullara olacak. 2017 bütçesinde 5 bin 888’i genel, 545’i özel bütçeli idareler, 20’si de üst kurullara olmak üzere 6 bin 453 taşıt alınması öngörülmüştü. Gelecek yıl en fazla taşıt bin 832 ile Sağlık Bakanlığı’na alınacak. Bunlardan bin 600’ü ambulans olacak. İkinci sırada da 574 taşıtla Milli Savunma Bakanlığı geliyor.