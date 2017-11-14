Şapkayı sevmek için 5 geçerli neden

Sizi Öne Çıkarır

Çoğu kişi öne çıkmamayı tercih ederken, bazen de tam olarak ihtiyacınız olan şey budur. Girdiğiniz herhangi bir ortamda kendinizi göstermek istiyorsanız ana uygun şapkalar takmayı tercih edebilirsiniz.

Kendinizden Emin Gösterir

Bu madde özellikle geniş süslü şapkalar ve iddialı şapkalar için geçerlidir. Şık bir davette kendinizden emin olduğunuzu belli etmek için güzel ve alışılmamış şapkaları kullanabilirsiniz. Bu çok tipik olmadığından, cesur görünmenizi veya kendinize güvenmenizi sağlar.

Herhangi Bir Kıyafeti Başkalaştırır

Şapkalar, herhangi bir kıyafeti tamamlayan nihai aksesuardır. Bir kıyafete bir şapka taktığınızda, bir bardak sıcak çikolataya marshmallow eklemiş gibi olursunuz. Şapkalar kıyafeti eksiksiz görünür hale getiriyorlar.

Şapkalar Yüzünüzü Şekillendirebilir

Hepimizin sevdiğimiz bir özelliği var. Bir şapka kullanmak optik bir yanılsamadır. Uzun yüz şekli geniş süslü şapkalarda daha iyi görünüyor, zira yukarı doğru değil de dışarı doğru dikkat çekiyorlar. Kısa veya küçük yüzlü birisi için, basit bir bere çok daha iyi görünmenizi sağlayacaktır.

İşlevsellik

Şapkalar sizi güneşten korurlar, korkunç saç kesimlerini gizlerler, yüzünüzü fark edilmemeyi umduğunuz kişilerden gizlerler.