Sanayi üretimi gücünü koruyor

Sanayi üretim artışı halen güçlü olsa da bu yavaşlamanın nedeni ise otomotiv sektöründe tatil ayı olması. Otomotiv şirketleri ağustos ayını tatilde geçiriyor. Bu da verilere yansıyor. Otomotiv üretimi geçen yılın ağustosuna göre yüzde 0.1 artarken, temmuz ayına göre ise yüzde 13.3 azaldı. Ancak, devreye makine-teçhizat üretimi girdi. Geçen yıl ağustosa göre yüzde 19.5 üretim artıran sektör sanayiye de en büyük desteği verdi.

TÜİK verilerine göre ağustosta temmuza göre arındırılmış verilerde madencilik ve taşocakçılığında üretim yüzde 1.5, elektrik, gaz sektöründe yüzde 1.1 azaldı, imalatta yüzde 0.2 arttı. Geçen yıl ağustosa göre yine arındırılmış verilerde madencilik ve taşocakçılığında üretim yüzde 4.7 azalırken, imalat sanayinde yüzde 5.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımda yüzde 7.3 arttı.

Analistlere göre, makine ve teçhizat sektöründeki yüzde 19.5’lik artış sanayi üretimine 0.8 puan destek verdi. Bu yatırım eğilimi için iyi bir haber. İç talepten beslenen mobilya sektörünün sanayiye katkısı 0.3 puan. Otomotiv tatilden dolayı 0.1 puan ile zayıf bir performans izledi. Analistler, temmuz ve ağustos verilerinin sonrasında üçüncü çeyrekte sanayinin yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme göstereceğini tahmin ediyor.