Şampiyon Edirne

Hürriyet Emlak Eylül 2017 Emlak Endeksi verilerine göre 2017’nin ilk 3 çeyreğinde Türkiye’de en çok değerlenen il Edirne oldu. En çok değerlenen ilçe ise Bursa’nın Yıldırım ilçesi. Edirne’de satılık konut fiyatları, son 9 ayda yüzde 27 artarak metrekaresi 1.769 TL ortalamasına ulaştı. Edirne’den sonra yüzde 22 fiyat artışı ile Kırklareli ikinci sıraya, yüzde 19 ile Yozgat üçüncü sıraya yerleşti. İstanbul’da 2017’nin ilk 3 çeyreğinde fiyatlar yüzde 7 artarak metrekare ortalama fiyatı 4 bin 800 TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise satılık konut fiyat artışı, son 9 ayda yüzde 4 oldu.







İSTANBUL'DA FİYATLAR 4 BİN 800 TL’YE ÇIKTI

Satılık konutta Türkiye’nin en pahalı ili olan İstanbul’da, 2017’nin ilk 3 çeyreğinde fiyatlar yüzde 7 arttı. Metrekare ortalama fiyatlar da 4 bin 491 TL’den 4 bin 800 TL’ye ulaştı. Kiralık konutların metrekare ortalaması ise 2017’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 5 artarak 21 TL’den 22 TL’ye çıktı. Son 9 ay içinde fiyatı en çok artan ilçe ise yüzde 22 ile Eyüp olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde 4 ile Üsküdar oldu. İstanbul genelinde amortisman süresi de 19 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 14 yıl ile Sancaktepe yer alırken, Gaziosmanpaşa 15 yıl, Esenyurt ise 16 yıl ile bu sırayı takip etti.



Fiyatların arttığı ilçeler (%)

1. Eyüp 22

2. Kartal 12

3. Tuzla 11



Fiyatların düştüğü ilçeler (%)

1. Üsküdar -4

2. Sancaktepe -3

3. Beykoz -2



En kısa amortisman süreleri

1. Sancaktepe 14 yıl

2. Gaziosmanpaşa 15 yıl

3. Esenyurt 16 yıl





ANKARA’DA 16 YILDA AMORTİ EDİYOR

Ankara’da konut fiyatları 2017’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 3 arttı. Metrekare ortalama fiyatlar da 1.750 TL’den 1.808 TL ortalamasına ulaştı. Ankara, 5 büyük il arasında son 9 ayda fiyatı en az artan il oldu. Amortisman süresi 16 yıl olan Ankara’da son 9 ayda konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe, yüzde 8 ile Pursaklar oldu.



Fiyatların arttığı ilçeler (%)

1. Pursaklar 8

2. Etimesgut 7

3. Altındağ 7



Fiyatların düştüğü ilçeler (%)

1. Yenimahalle -1



En kısa amortisman süreleri

1. Altındağ 18 yıl

2. Gölbaşı 18 yıl

3. Mamak 18 yıl





İZMİR İLÇELERİNDE FİYATLAR DÜŞMEDİ

İstanbul’dan sonra en pahalı il olarak bilinen İzmir’de satılık konutlar gittikçe değerleniyor. 5 büyük il arasında Bursa’dan sonra en çok değerlenen il olan İzmir’de, ocak ayında satılık konut metrekare ortalaması 2 bin 429 TL iken, eylül ayında 2 bin 682 TL’ye yükseldi. İzmir’in popüler ilçesi Dikili, son 9 ayda yüzde 27 artışla en çok değerlenen ilçe oldu.



Fiyatların arttığı ilçeler (%)

1. Dikili 27

2. Seferihisar 20

3. Menderes 18



En kısa amortisman süreleri

1. Çeşme 11 yıl

2. Konak 16 yıl

3. Çiğli 17 yıl





BURSA'DA EVLER YÜZDE 13 DEĞERLENDİ

Bursa’da konut fiyatları durmaksızın artıyor. 5 büyük il arasında 2017’nin ilk 3 çeyreğinde en çok değerlenen il Bursa oldu. Son 9 ayda Bursa’da satılık konut fiyatları yüzde 13 artarak ortalama metrekare fiyatı 1.932 TL’ye ulaştı. Bursa’da son 9 ayda satılık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 29 ile Yıldırım oldu.



Fiyatların arttığı ilçeler (%)

1. Yıldırım 29

2. Gemlik 19

3. Nilüfer 15



En kısa amortisman süreleri

1. Osmangazi 16 yıl

2. Nilüfer 17 yıl

3. Mudanya 20 yıl





ANTALYA'DA FİYATLAR İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Antalya’da satılık konut fiyatları 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 6, ikinci çeyrekte ise yüzde 5 arttı. Fiyatlardaki artış, 3. çeyrekten itibaren hız keserek eylül ayına kadar düşmeye başladı. Antalya’da satılık konut fiyatları inişli çıkışlı bir seyir izlese de, son 9 aylık değişimde yüzde 6 artış görüldü. Antalya’da amortisman süresi 17 yıla indi. Döşemealtı, son 9 ayda yüzde 14 artış ile fiyatların en çok arttığı ilçe oldu. En kısa amortisman süresine sahip olan ilçe ise 13 yıl ile Kepez oldu.



Fiyatların arttığı ilçeler (%)

1. Döşemealtı 14

2. Alanya 10

3. Kepez 6



En kısa amortisman süreleri

1. Kepez 13 yıl

2. Döşemealtı 15 yıl

3. Muratpaşa 18 yıl



* Emlak Eylül 2017 Emlak Endeksi, Hürriyet Emlak ilanları üzerinden oluşturulmuştur.

* Türkiye genelindeki tüm illerin ortalama metrekare fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır.





Hürriyet ve Hürriyet Emlak işbirliğiyle hazırlanmıştır.







