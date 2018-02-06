Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
06.02.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

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Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

Her yılda çocuk olmak güzeldir ama belli bir yıl aralığı var ki ne kadar nostaljisini yapsak az! Hangi yıllardan mı bahsediyoruz? 80’li yıllardan bahsediyoruz. O yıllarda müzik, giyim ve dahası bir belirsizlik için de olsa da; samimiyet, iyilik, saflık doruk noktalardaydı ve bakiydi. Hadi gelin hep beraber 80’li yıllarda çocuk olanların kışları yaptığı göz yaşartan o ritüellere göz atalım.

Odun sobası yanında ödev yapmak…

80’li yıllarda çocuk olmak aile ortamını, aile ortamındaki samimiyeti hissetmekti. Bu samimiyetin hissedildiği en güzel zamanlar odada yanan odun sobasıydı. O zaman şimdilerdeki gibi klimalar veya elektrikli sobalar yoktu. Odunlar, kömürler çıtır çıtır yavaş yavaş yanar, onlar yandıkça mayışılır, çaylar doldurulur muhabbetler edilirdi. E tabii ki biz de 80’li yıllar çocukları olarak, odun sobası yanında ödev yapardık.

Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

Adile Naşit’in “Uykudan Önce” programı ile uykuya dalmak…

O "kuzucuklarım" deyişi ve narin kişiliği ile akıllarımızdan gitmeyen Adile Naşit, "Uykudan Önce" adlı programı sunardı. Biz çocuklar için gece saati olan 21:30'da masalını anlatır daha sonrasında yatağa girerdik. Sonra o sesin ve anlatımın güzelliği ile mışıl mışıl uyurduk. Bizler için kış ritüelleri arasında vazgeçilmez bir aktiviteydi.

Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

Odun sobasının üzerinde bir şey pişirmek

80’li yılların çocuklarının en sevdiği aktivitelerden bir tanesi odun sobasının üzerinde bir şeylerin pişmesi veya koyulmasıydı. Kestaneler çizilir koyulurdu, çay koyulurdu, kokması için portakal mandalina kabukları koyulurdu, ekmek kızartılırdı. Bir çocuk için emeğin ne olduğunu o yıllarda anlamıştık. Kışa anlam katan aktivitelerdi bunlar.

Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

Patik giymek

Şimdilerde azalarak biten patik giyme eylemi de, o zamanlar bir çocuğun yakından bildiği bir şeydir. Patiği anne, babaanne veya anneanne örer, giyilmesi için biz çocuklara verilirdi. İlk başta giymemek için burun kıvırırdık. Sonralarında aramızda duygusal bir bağ oluşmaya başlardı. Yıllar geçtikçe önemini daha da anlardık. Şimdi geriye dönüp bakınca o soğuk kış günlerinde en keyif veren ritüllerden bir tanesiydi.

Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

Pazar akşamı banyosu

En nostaljik ritüellerden bir tanesi de pazar akşamı banyosuydu. Soğuk kış günlerinde o sıcacık duşa girer, ertesi gün okula gideceğimizi anlardık. Sobanın kenarında ya ödevimizi yapar ya da direkt olarak yatağa girerdik. Bir kış banyosu ancak bu kadar anlamlı olabilirdi.

Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

Kış sabahları erken kalkıp çizgi film izlemeyi beklemek

80'li yıllarda çocukların yaz kış fark etmeksizin yaptığı en güzel eylemlerden bir tanesi sabah ve hafta sonları erkenden kalkıp çizgi film izlemeyi beklemekti. O soğuk kış sabahları bu güzel aktiviteyle ısınırdı. Sobanın yanına uzanılır, başın altına güzel bir yastık alınır ve çizgi filmin başlaması için beklenirdi.

Sadece 80’li yılları yaşamış çocukların bildiği 6 kış ritüeli

 

  

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