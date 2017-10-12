Saç ekimi kişiye özel planlanır

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
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Saç nakli ameliyatı, sadece kişiye en uygun teknik ile yapıldığında doğal ve mükemmel sonuçlar verebilir. Saç ekimi ameliyatınızda en yeni tekniği, en doğru şekilde kullanan bir cerrah seçtiğiniz sürece, ömür boyu sürecek ve tamamen doğal görünümlü sonuçlar elde edebilirsiniz. En yeni saç teknikleri, tekniğin uygulanma yöntemini, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri, avantajlarını ve dezavantajları hakkında bilgi edinmelisiniz. Saç ekimi tecrübesi olan hastaların deneyimlerinden faydalanmalısınız.
Kişiye özel saç ekimi tekniğinde öncellikle kişinin seyrekleşen alanların metrekare cinsinden hesaplaması yapılır. Ardından verici yani donör bölgedeki saç grefti yoğunluğu hesaplanır. Kişinin genel sağlık durumu hakkında örneğin alerjisi olup olmadığı hakkında bilgi alınır. Gerekli kan testleri yapılır.
ÖN SAÇ ÇİZGİSİ TASARIMI ÇOK ÖNEMLİ
Kişiye özel saç ekimi tekniğinde saç tasarımı özellikle ön saç çizgisi tasarımı mutlaka kişiye özel olarak planlanmalıdır. Kişinin yaşı, yüz yapısı, kafa derisindeki genel saç yoğunluğu, saçların çıkış yönü, açısı doğal bir görünüm sağlanabilmesi için tüm bu kriterlerin hepsi saç ekimi işleminde çok önemli bir rol oynar. Ön saç çizgisi kişinin yüzü ile uyumlu olacak şekilde girinti ve çıkıntı oluşturmalıdır. Saç mısır püskülü gibi alnın hemen üzerinden uzamamalıdır. Ve yoğunluğu doğal saçtaki gibi azdan çoğa gitmelidir. Günümüzde gelişmiş teknikler ile ayrıntılı saç analizleri yapılabiliyor, DHI gibi tıraşsız teknikler ile saç kökleri tek tek alınarak doğrudan ekilebiliyor. Bu sayede saçın yoğunluğu, saç telinin çıkış yönü ve açısı en doğru şekilde ayarlanabiliyor.
Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki HairNeva Saç Ekim Merkezi uzmanları, günümüzde saç ekimi operasyonlarının lokal anestezi uygulanarak bir günde tamamlanabildiğini belirttiler. En yeni teknikler ile kesi açılmadan, dikiş kullanılmadan, herhangi bir şekilde ağrı hissedilmeden operasyon başarılı bir şekilde tamamlanabildiğini söylediler.
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