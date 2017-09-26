Sabah ritüelleri: Ünlüler kahvaltıda ne yiyor?

Hepimiz ünlülerin günlük yaşamlarını anlattıkları söyleşilerinde, güne açıklanamayacak kadar erken başladıklarını, ağır bir egzersiz yapıp kahveden özellikle uzak durduklarını okurken gözlerimizi devirmişizdir.
Red Magazine'in güzellik editörü Rosie Green, sabah ritüelini paylaşırken 6'da kalktığını, koşuya çıktıktan sonra meyve ve yemişli yulaf lapası yedikten sonra çocuğunu okula bırakıp saçını yaptığını söylüyor.
Çocuk kitapları yazarı Pip Jones ise kendi rutinini şöyle anlatıyor:
"04.30'da kalkarım çünkü çokça işemem gerekir. 05.30'da yataktan çıkıp koyu bir çay demlerim. Şekersiz tadı o kadar kötü olur ki bolca şeker atmam gerekir içine. 06.30'da ise güne homurdanarak başlarım."
Sabah işe gitmeden rüzgar sörfü yapmak mümkün mü? Sir Richard Branson için bu sorunun cevabı 'evet'.
İŞE GİTMEDEN 3 SAATLİK PROGRAM
Jones'un aksine bazıları sabahları giyinmek ve yemenin yanına pek çok şey sıkıştırabiliyor.
Örneğin Mark Sloan adlı ABD'li bir çalışanın LinkedIn sitesinde yaptığı paylaşım viral olmuştu. Kendisi 08.15'te işyerine gitmeden önce üç saat harcıyor, bu sıkı programında "dil öğrenme" ve "bir litre su içme" gibi maddeler yer alıyordu.
Başarılı pek çok iş insanı için güne erken başlamanın aksi bile düşünülemez. Eğer sabah 5'te kalkmıyor olsaydı işadamı Sir Richard Branson kahvaltıdan önce rüzgar sörfü yapmaya nasıl zaman ayırabilirdi?
Britanya Virjin Adaları'nda yaşayan ve Virgin şirketinin kurucusu olan Branson, erken kalkması sayesinde daha kimse bilgisayarını bile açmamışken e-postalarına bakabildiğini söylüyor.
Süper model Cindy Crawford, kahvaltısını Instagram'da paylaştı
CINDY CRAWFORD: YEŞİL ÇAY VE EGZERSİZ
Ama o saatte bilgisayarını açmış olan başkaları da var: Örneğin süper model Cindy Crawford. Kendisi saat 06.30'dan önce e-postalarını okuyor, sonrasında bir bardak yeşil çay içip egzersize başlıyor:
"Önce 10 dakika jakuziye girerim, benim için meditasyon gibidir. Sonra kardiyo egzersizleri, 10 dakikalık tramplen ve 10 dakikalık merdiven koşusu gelir. Saat 8 olduğunda bir bardak yeşil çay ve bir bardak yeşil meyve suyu içerim."
Prodüktör Simon Cowell, güne şınav çekerek başladığını ve 500 şınav çektiğini söylüyor. Sonrasında buhar banyosu ve banyo yaptığını anlatan Cowell, kahvaltısını ise her zaman yatakta yapıyor.
JENİFER ANİSTON: KAHVALTIDA MAKA TOZU
ABD'li aktör Jenifer Aniston güne limonlu sıcak su içerek başladıktan sonra 20 dakika meditasyon yapıyor. Kahvaltıda ise maka tozu ve yeşil bitkilerden oluşan bir karışım içiyor. Kahvaltının ardından yaptığı egzersiz ise çoğu kişinin bir haftada yaptığı egzersize denk:
Yarım saat bisiklet, 40 dakika yoga ve sonrasında jimnastik.
Aktör Gwyneth Paltrow'un sabahları ise birden fazla işi aynı anda yaparak geçiyor. Kendi internet sitesinde anlattığına göre 45 dakika aerobik ve bir süre de kalça kaldırma egzersizleri yapan Paltrow duş aldıktan sonra saçlarını kuruturken egzersiz sonrası hareketler yapıyor.
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