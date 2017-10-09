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Saadet zincirinin son kurbanı ev kadınları oldu

Dinçer GÖKÇE
09.10.2017 - 14:51 | Son Güncelleme:

İZMİR merkezli bir şirketin, aralarında ev kadınları ve esnafların da olduğu yüzlerce kişiden topladığı paralarla sırra kadem bastığı ortaya çıktı. Bir tür saadet zinciri olan sisteme para yatıranların ömür boyu gelir elde edecekleri vaat edildi. Sisteme para kaptıran kişiler savcılıkların yolunu tutarken, suçlanan isimlerden Özkan Cıbır ise, şirketteki diğer ortağını sorumlu tuttu.

Geçen yıllarda, Tanju Çolak gibi binlerce kişiden topladığı paralarla ortadan kaybolan Flexom ve Weeconomy sisteminin bir benzeri bu yılın başında İzmir’deSaadet zincirinin son kurbanı ev kadınları oldu
kuruldu. Wee Comi Organizasyon San. ve Tic. Ltd. adı ile kurulan şirketin yüzde 88 hissesi Özkan Cıbır’a, kalan hisse ise Naci Açış’a aitti. Sistem bir tür piramit yapılanma. Vaad edilen en temel husus ise, ömür boyu düzenli bir gelir elde etme imkanı olarak açıkladı. Sisteme üye olmak için belirli fiyatlardan paket satın alması istendi. Paket tutarı 90 dolar ile 990 dolar arasında değişiyordu. İddiaya göre, sisteme dahil edilecek esnaflardan alış veriş yapan tüketicilerin de indirimli alış veriş imkanı elde edecekleri öne sürüldü.

EV KADINI DA ESNAF DA...
Yakın geçmişte kurulan organizasyonlarda olduğu gibi Wee Comi için de İzmir Bayraklıda lüks bir ofis kiralandı. Yeni üye bulmak için otel toplantıları organize edildi. Üye olanları çevresinden isimleri sisteme dahil etmeye başladı. Ev kadınları da esnaf da sisteme dahil edildi. Bazı isimler ise, yakınlarına kredi çektirerek sisteme para yatırdı. Kimi 90 dolar yatırdı kimi 24 bin lira.

SİSTEME KAZANDIR KAZAN!
Para yatıran kişilerin amacı, düzenli bir gelir elde etmekti. Yine anlatılanlara göre, sisteme yeni üye kazandırıldıkça kazanç da artacaktı. Sisteme yeni üye kazandırmak için yapılan sunumlarda öne çıkan cümle şu oldu: “Bir üye şirkete ne kadar üye kazandırırsa ve ne kadar çok KOBİ (üye iş yeri) bağlarsa şirketten o kadar çok prim almaya hak kazanır.”
Saadet zincirinin son kurbanı ev kadınları oldu

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HESAPLARI BOŞALTTI’ İDDASI
Ancak, daha önce bir çok kez olduğu gibi sistem çöktü. Şirketin büyük ortağı Özkan Cıbır ortadan kayboldu. İddiaya göre üyelerin paralarının biriktiği banka hesapları boşaltıldı. Ulaşılan belgelere göre çok sayıda kişi, dolandırıldıkları gerekçesi ile savcılıklara başvuruda bulundu. Savcılık başvurularında, “Borç para bulduk, kredi çektik sisiteme para yatırdık. Ancak muhatap bulamıyoruz. Bu işin sorumluları başka illerde para toplamaya devam ediyor” denildi.

KARDEŞİNE KREDİ ÇEKTİRDİ
Savcılıklara başvuran kişiler arasında Hüseyin Ö., Fatma K., Sevim B., Filiz G., Gonca B., Pınar H. Ş., Ali G., Fatma C., Ferit-Derya G. çifti yer aldı. Belgelere göre Ali G., kardeşine kredi çektirerek aldığı 23 bin TL’yi sisteme kaptırdı. Savcılık başvurularında, şirketin yüzde 88 hissedarı Özkan Cıbır’ın, ‘Dolandırıcılık’, ‘Hırsızlık’, ‘Güveni kötüye kullanma’ suçlarını işlediği öne sürüldü.
Saadet zincirinin son kurbanı ev kadınları oldu

ORTAĞINI SUÇLADI
Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Özkan Cıbır, kaç kişiden ne kadar para toplandığı yönünde bilgi vermek istemediğini belirtti. Cıbır, ortaya çıkan sorunun kaynağında ise şirketin yüzde 12 hissedarı olan Naci Açış olduğunu söyledi. Cıbır, para toplama faaliyetleri ile ilgili kurumlardan izin almalarına gerek olmadığına işaret ederek “Biz insanlara yazılım satıyoruz. Paraları da bunun karşılığında alıyoruz” dedi. Naci Açış ise, yapılan tüm işlerin Cıbır’ın kontrolünde olduğunu öne sürerek, kendisine yönelik suçlamayı kabul etmedi.

BİR HAFTA ÖNCE YENİ ŞİRKET

Özkan Cıbır’ın İzmir’deki şirketten sonra 4 Ekim’de İstanbul’da Weecomi Bilişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. adı ile yeni bir şirket kurduğu anlaşıldı. 50 bin TL sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanı konumunda Özkan Cıbır bulunuyor.

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Etiketler: Wee Comi Organizasyon , Özkan Cıbır , Naci Açış
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