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S&P, Çin’in notunu bir basamak düşürdü

Hürriyet Haber
21.09.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 13:35

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Çin’in kredi notunun bir basamak düşürüldüğünü bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada borç seviyesindeki artış nedeniyle Çin’in “AA-" olan kredi notunun “A+” seviyesine çekildiği, kredi notu görünümümün ise “negatiften” “durağana” çevirildiği belirtildi. 

Açıklamada, “Çin’in devam eden güçlü kredi büyümesi, ülkenin ekonomik ve finansal risklerini artırdı. Güçlü kredi büyümesinin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) güçlü şekilde artışına, varlık fiyatlarının yükselmesine katkısı olsa da, bunun finansal istikrarı belli oranda azalttığına inanıyoruz.” ifadesine yer verildi. 
Çin’in artan borç yükümlülüklerinin ülkenin ekonomik istikrarı açısından risk oluşturduğununun altı çizilen açıklamada, 2009 yılından bu yana kamu dışı özel sektör borçlanmasının hızla arttığı belirtildi. 

Açıklamada, Çin hükümetinin özel sektör borçlarının kontrol altına alınması yönündeki adımlarının önümüzdeki dönemde olası mali riskleri azaltabileceği de kaydedildi. 

 

Etiketler: Standard & Poor’s , Gayri Safi Yurtiçi Hasıla , Çin
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