Rus turistler Türkiye'de ne kadar harcama yaptı?

Gazeta.ru’nun aktardığı verilere göre, geçen senenin aynı döneminde ise Rusya’da 13.2 milyon kişi yurt dışında tatil yapmıştı. Rusyalı turistlerin Türkiye’de bu sene bir haftada yaptıkları kişi başı ortalama harcama miktarı ise 690 dolar olarak açıklandı.

Rusya’da bu yılın ilk sekiz ayında halkın reel gelirlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1.2 düşüş oldu. Buna rağmen Rusya halkının eğlence harcamaları ise arttı. Ağustosta kafe, bar ve restoranların toplam cirosu geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 2 milyar 129 milyon 870 bin dolara yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre de ilk 8 ayda Rusya’dan Türkiye’ye 3 milyon 333 bin 476 turist geldi. Sadece Ağustos ayında gelen Rus turist sayısı ise 805 bin 848 kişiye ulaştı.

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