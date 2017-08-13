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Rus işadamı ultra lüks yatıyla Bodrum’da!

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
13 Ağustos 2017 - 15:28Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 15:50

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farkhad Akhmedov’un ultra lüks yatı ’Luna’, Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi. Biri kapalı iki yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli ’Luna’ isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor. Süper lüks yatta 30’u hizmet için 20’si koruma 50 personel görev yapıyor.

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas’ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov, üç çocuğu ve yakın dostlarıyla birlikte 115 metrelik ultra lüks motoryatı ’Luna" ile Bodrum’a dün geldi. Yunanistan’ın Korfu, Mikonos, Tilos, Leros adalarını gezdikten sonra Bodrum’a gelen Akhmedov ve ailesinin bulunduğu yat, Yalıkavak Mahallesi’ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi. Dev yatı görmek isteyenler koya akın etti.

BOTLARI KOYDA GEZDİ

Yatın üzerinde bol bol güneşlenen işadamı Akhmedov, tatilin tadını çıkardı. Yatın etrafında 6 zodyak botla güvenlik önlemi alındı. Rus milyarderin konukları da koyda gün boyu su sporları yaptı. Akhmedov, daha sonra ailesiyle botla koyda gezdi.

Rus işadamı ultra lüks yatıyla Bodrum’da

İşadamı Akhmedov’un, Yalıkavak Limanı’ndaki balıkçılardan toplam 150 kilo kalamar, ahtapot ve yörede çıkan balık türlerinden satın aldığı öğrenildi. Akhmedov’un motoryatı bu yılın başında İngiliz futbol takımı Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç’ten aldığı öğrenildi.

50 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli ’Luna’ isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor. Süper lüks yatta 30’u hizmet için 20’si koruma 50 personel görev yapıyor. Su sporları ve dalış merkezi bulunan yatın üzerinde birisi kapalı birisi açık iki yüzme havuzu var. Akhmedov, ailesi ve yata bulunan konuklarının 10 gün boyunca Bodrum Gökova ve Hisarönü koylarında tatilini sürdürecekleri öğrenildi.

Etiketler: BODRUM , Yat , Farkhad Akhmedov , Tatil
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