İsmi Azam duası nedir? Fazileti nelerdir? İsmi Azam duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Allah’ın hangi isminin en büyük olduğunu âlimler dahil kimse bilmiyor. Fakat sahih hadislere dayanılarak ortaya çıkartılan Allah’ın beş ismi İsmi Azam’ı oluşturuyor. Bu isimler; Adl, Ferd, Hakem, Hay, Kayyum’dur.

İsmi Azam Duası Nedir?

İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır.

Alimlerin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen “Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ayetindeki “hay ve kayyum” isimlerini öne çıkarıyorlar.

Dilekleriniz ve ihtiyaçlarınız için okuyacağınız en etkili duadır. Allah’tan hangi konuda dilekte bulunuyorsanız, Allah’ın o isimlerini kullanarak dua edebilirsiniz. Hangi amaç için okuyacaksanız, sahih olarak niyetinizi oluşturmanız ve sadece Allah’tan dilemeniz önemlidir.

Hacetiniz için dua etmek istiyorsanız öncelikle güzelce bir abdest almalısınız. Gece yarısı ile imsak arasında bir vakitte duanızı edebilirsiniz. Duaya başlamadan önce tam bir teslimiyet içinde olmalı ve “duam kabul olur mu?” endişesi taşımamalısınız. Duanızın başında ve sonunda Allah’a hamdü senalar, peygamberimize salavat getirmeyi unutmayınız.

İsmi Azam Duası Fazileti

İsmi Azam duasının birçok hikmeti bulunuyor. Samimi ve içten duayı etmeye devam ederseniz, mutlaka duanızın kabul edileceği belirtilmektedir. Adabına uygun, sürekli ve gösterişten uzak dua etmeye devam etmelisiniz.

Duanın öne çıkan faziletlerini şöyle sayabiliriz;

1-Her vakit namazından sonra bu duayı 111 kere okumaya devam ederseniz, Allah size sır kapılarını açacaktır. Tüm mülk, mahlukat ve meleklere vakıf olursunuz.

2- Savaş esnasında ve düşmanınızın yanında okuduğunuzda, galip gelirsiniz. Düşmanınız imana gelir ve ondan hayır görürsünüz.

3-işyerinde okursanız, idarecilerle ilişkileriniz olumlu ilerler. Herhangi bir cezai işlem ve yaptırıma uğramazsınız.

4-Salih amel besleyerek ve iyi niyetle bir içeceğe bu duayı okuyup, istediğiniz kişiye içirebilirsiniz. İçen kişi size karşı muhabbet besleyecektir.

5-duayı bir kağıda yazıp, evinize veya işyerinize asabilirsiniz. Evinize ya da işyerinize gelen kişiler size muhabbet besleyecek, iyi niyetle yaklaşacaktır. İstediğiniz bir kişiyle aranızın iyi olmasını istiyorsanız, duanın altına o kişinin adını yazabilirsiniz.

6-Duanızda Allah’ın isimlerini söylediğinizden imanınız artacak ve sevap kazanacaksınız.

İsmi Azam Duası Arapça

Duanın orijinali Arapçadır. Dua sekiz satırdan oluşuyor. Arapça biliyorsanız rahatlıkla okuyabilirsiniz. Sadece Kuran harflerini biliyorsanız da duayı Arapça okuyabilirsiniz. İsterseniz ezberleyip, namazlardan sonra veya istediğiniz vakitte ezberden okuyabilirsiniz.

İsmi Azam duasını bir kâğıda yazıp, yanınızda da taşıyabilirsiniz. İsterseniz cep telefonunuza indirip, sesli olarak dinleyebilir veya kendiniz okuyabilirsiniz.

Duanın içinde Allah’ın isimleri zikredildiği için doğru okumaya veya söylemeye özellikle dikkat etmelisiniz. Dünyevi meselelerden ve konulardan uzak bir şekilde, tam bir teslimiyet içinde sessiz bir ortamda duanızı okumaya özen göstermelisiniz.

İsmi Azam Duası Türkçe Okunuşu

İsmi Azam duası her ne kadar Arapça yazılmış olsa da, Arapça bilmeyenler için Türkçe okunuşu da bulunuyor. Dilinizin döndüğü kadar Türkçe okunuşuyla da duanızı edebilirsiniz. Duaya ihtiyacınız olduğunda ve dua saatiniz geldiğinde cebinizden çıkarıp okuyabilirsiniz.

İsmi Azam duasını kendiniz için okuyabileceğiniz gibi, çocuklarınız, akrabalarınız ve yakınlarınız için de vekalet yoluyla okuyabilirsiniz. Dua grubu oluşturarak vekalet yoluyla daha etkin dua etmiş olursunuz.