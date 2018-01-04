Rakının fiyatı 4 lira artacak

İÇKİDEN alınan vergiler yüzde 7.1 oranında artırıldı. Hükümet enflasyon nedeniyle sigaraya zam yapmazken, içki ürünlerine zam geldi. İçkiden alınan vergiler yüzde 7.1 oranında artırıldı. Rakının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 11.33 lira arttı. Böylece 70’lik rakıdan alınan ÖTV 50.37 liradan 53.95 liraya yükseldi. TÜİK’in aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından içkiden alınan vergilere yüzde 7.1 oranında artış yapıldı. Rakıdan alınan ÖTV 159,93 liradan, 171,27 liraya çıktı. Biranın vergisi 1.26 liradan 1.34 liraya, votkadan alınan ÖTV 164.03 liradan 175.66 liraya, şarapların vergisi 63.18 liradan 67.66 liraya çıkarıldı. Yeni listeye ayrıca torba yasa ile vergi getirilen sade, meyveli, kolalı gazozlar, alkolsüz bira da eklendi. Buna göre sade gazoz ile meyveli gazozların vergi oranı yüzde 10, alkolsüz biranın vergisi de yüzde 10 olarak uygulanacak.

FİYATI YÜZDE 4.3 ARTACAK

70’lik rakıdan alınan ÖTV 11.33 lira arttı. Rakının vergisiz fiyatına önce ÖTV ekleniyor. ÖTV, alkol derecesine göre uygulanıyor. Birim satış fiyatı ile ÖTV’nin üstünden yüzde 18’lik KDV uygulanıyor. Böylece 14.82 lira da KDV ekleniyor. 70’lik rakıdan alınan vergilerin toplamı 68.77 lirayı buluyor. Satış fiyatı da 93 liradan 97.2 liraya yükseliyor. Rakının satış fiyatının yüzde 4.3 oranında zamlanması bekleniyor.

SİGARAYI ENFLASYON KURTARDI

Sigara ve içkiden alınan vergiler genellikle yılbaşlarında ve Haziran ayının sonunda artırılıyor. Sigaraya yapılan zamlar enflasyonu olumsuz etkiliyor. Çift hanelere ulaşan enflasyon nedeniyle bu yıl 6 aylık dönem için sigaraya zam yapılmaması kararlaştırıldı. 1 Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre sigaradan alınan vergi 2018 Ocak-Haziran döneminde artırılmayacak. Enflasyonda içki ve sigaranın toplam ağırlığı yüzde 5.87, bunun 5.48’lik kısmı tek başına sigaradan geliyor. Sigaraya yapılacak zam bu nedenle enflasyon üzerinde etkili.

2018 YILINDA 10.5 MİLYAR LİRA

2017 yılında alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV hedefin üstünde gerçekleşecek. Yılın 11 aylık döneminde 8 milyar 894 milyon liralık gelir elde edilen alkollü içkilerden alınan ÖTV’de 2017 yılı için hedef 8 milyar 687 milyon liraydı. 2018 yılı bütçesinde bu yıl için beklenen gelir 9.6 milyar liraya revize edildi. 2018 yılı için beklenen gelir ise yüzde 9.9’luk artışla 10.5 milyar lira olarak belirlendi. 2010 yılından bu yana alkollü içkiler üzerinden alınan vergi 3 katın üzerinde artış gösterdi. 2010 yılında 2.9 milyar lira gelir elde edilirken bu rakam 2016 yılında 7.9 milyar liraya ulaşıldı.