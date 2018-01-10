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Projelerde seçici olacak

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 21:35 | Son Güncelleme:

ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’de yargılandığı dava sürecinde yurtdışı borçlanması azalan Halkbank’ın yeni kaynak yaratma stratejisi merak edilirken, banka fonlama tarafında TL kaynaklara yöneliminin süreceğini, yeni sermaye piyasası ürünleri kullanacağını; sendikasyon veya yabancı para tahvil ihracının ise uygun şartlar sağlandığında gündeme alınacağını açıkladı.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Halkbank yetkilisi proje finansmanlarına katılımda bir azalmanın olup olmayacağı konusunda ve iki hafta önce finansman kapanışı bittiği belirtilen Kuzey Marmara otoyol projesinde bir miktar azaltımına gidip gitmediğiyle ilgili şu yanıtı verdi: “Halkbank olarak, Ocak 2018 itibarıyla 63 adet proje finansmanına, 6.6 milyar dolar nakit ve 1 milyar dolar gayri nakit kredi kullandırarak katkı sağladık. Önümüzdeki dönemde de yeni projeleri, proje bazında inceleyip değerlendirerek, ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümüz kârlı ve verimli projelere, bankamızın likidite pozisyonu ve projelerin vade yapısını dikkate alarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde taahhüt ettiğimiz tutarda kredi kullandırımlarını gerçekleştirdik. Ek kredi artışı ise gündemimizde.”

Etiketler: Hakan Atilla , Halk Bankası , gazetehaberleri
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