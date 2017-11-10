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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Payetin yeni kuralları

    Payetin yeni kuralları

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    10.11.2017 - 15:48 | Son Güncelleme:

    Eskiden sadece partilerde, davetlerde, ‘ağır’ ortamlarda giyilirdi. Şimdi çoraptan paltoya, atkıdan çantaya her yerde. Payetin modern halini kullanma tüyoları burada...

    Payetin yeni kuralları

    Boğazlı kazaklarla kombinlemek için harika, bir o kadar da hesaplı. Almak için adres, Mudo. 14.95 TL.

    Payetin yeni kuralları

    Calzedonia’daki bu çorabı sadece topuklularla değil, sneaker ve düz botlarla da takımlayın. 49.90 TL.

    Payetin yeni kuralları

    Massimo Dutti’deki payetli hırka, uzun eteklerle de, yüksek bel pantolonlarla da iyi duruyor. 169 TL.

    Payetin yeni kuralları

    Pembe modası sürüyor... Forever New’un bu atkısını gri kabanlarla birlikte giyin. 89.90 TL.

    Payetin yeni kuralları

    Gösterişli çiçek desenlerine payet eli değince, ortaya çıkan sonuç Aldo’nun botu. 399 TL.

    Payetin yeni kuralları

    Yırtık jean ve tişört ikilisine ‘hava’ katmak için birebir olan bu bomber ceket, OXXO’da. 199.95 TL.

    Payetin yeni kuralları

    NEDEN HERKES ONU KONUŞUYOR?
    Gana asıllı İngiliz model ve aktivist Adwoa Aboah, ‘günün konusu’. Yenilenen İngiliz Vogue’unun ilk kapak kızı olan 25 yaşındaki Adwoa, 2018 Pirelli Takvimi’nde de yer alıyor. Güzellik algısının moda endüstrisinde yeniden tartışılmasına neden olan Adwoa’nın üzerinde taşıdığı her şey aşırı ‘trendy’ oluyor. Tıpkı bu payetli elbise gibi...

    Etiketler: kadın modası , sonbahar modası , kadın giyimi
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