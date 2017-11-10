Payetin yeni kuralları

Boğazlı kazaklarla kombinlemek için harika, bir o kadar da hesaplı. Almak için adres, Mudo. 14.95 TL.

Calzedonia’daki bu çorabı sadece topuklularla değil, sneaker ve düz botlarla da takımlayın. 49.90 TL.

Massimo Dutti’deki payetli hırka, uzun eteklerle de, yüksek bel pantolonlarla da iyi duruyor. 169 TL.

Pembe modası sürüyor... Forever New’un bu atkısını gri kabanlarla birlikte giyin. 89.90 TL.

Gösterişli çiçek desenlerine payet eli değince, ortaya çıkan sonuç Aldo’nun botu. 399 TL.

Yırtık jean ve tişört ikilisine ‘hava’ katmak için birebir olan bu bomber ceket, OXXO’da. 199.95 TL.

NEDEN HERKES ONU KONUŞUYOR?

Gana asıllı İngiliz model ve aktivist Adwoa Aboah, ‘günün konusu’. Yenilenen İngiliz Vogue’unun ilk kapak kızı olan 25 yaşındaki Adwoa, 2018 Pirelli Takvimi’nde de yer alıyor. Güzellik algısının moda endüstrisinde yeniden tartışılmasına neden olan Adwoa’nın üzerinde taşıdığı her şey aşırı ‘trendy’ oluyor. Tıpkı bu payetli elbise gibi...