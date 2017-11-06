Pantene Altın Kelebek bu yıl ilklere sahne oluyor

Bu yeni uygulama ile halk bu yıl kendi mucizelerini yaratanları aday listesine dahil edebildi. Mucize geceye günler kala, büyük ödüle bir adım daha yaklaşmak için kıyasıya yarış başlıyor.

Bu yıl ilk kez oylamaya açılan “En İyi Youtuber / Instagrammer” kategorisi en çok oyu alan kategori oldu.

Oylamanın ikinci turu www.pantenealtinkelebekodulleri.com’da 17 Kasım’da son bulacak. Halkın ve jürinin ortak seçimiyle kazananlar belirlenmiş olacak.