Özlem Yıldız’dan "fakirlik" isyanı!

Yaşadıklarında utanılacak bir şey olmadığını söyleyen Özlem Yıldız , içini döktü:
“Bu fotoğrafı bugün çektik. Aslında yarın paylaşacaktım ama bekleyemedim. Az evvel bir haber okuduğum için söyleyecek iki lafım var. Yaklaşık 25 sene oldu benim Akyarlar’ı tanımam. Bodrum değil, Akyarlar sevdalısı olmak başka. Köyümün güzellikleri o kadar çok ki… Salaş… Çok hem de. Çay bahçesiyle, bakkalıyla, insanıyla Bodrum’dan çok başka. Belki de buydu beni bağlayan. Her yıl bir klasiktir ailemle buradaki tatilim. Ve her yıl yine klasiktir tekne gezilerimiz. Pardon "halk teknesi" yanlışlık olmasın!
Hayatı maddiyatla ölçmeyeli çok zaman oldu
Çocukluktan başlayan bu keyifle oğlum da tanışınca o da aynı keyfi aldı. Evlendiğimde de eski eşim bu sevdamı bildiğinden biz yine buraya geldik. Yine aynı yani her şey bende ,bizde değişen hiçbir şey olmadı. Gel gelelim işler bozuldu sonrası malum. Biz yine aynı biz ama. Köyüm, halk teknem hep var. Bugün de işte bu halk teknesindeydim. Her yıl olduğu gibi. Hatta eski eşim de Demir’i özlediğinden bize katıldı. Öyle mutlu öyle keyifli bir gündü ki. Şimdi bakıyorum da benim halk teknesiyle çıkmam yıllar önce özel yatlarla gezerken şimdi bunu tercih etmem dramatik bir dille haber olmuş. Yapmayın arkadaşlar kimsenin bundan utandığı ya da ezildiği yok. Her şey o kadar olması gerektiği gibi ki. Fotoğrafa bakın ben çok sevdim. Ben mutlu, oğlum çok mutlu. İçinde olduğum milyon dolarlık tekne değil belki. Sizce önemi var mı? Hayatı maddiyatla ölçmeyeli çok zaman oldu. Yani sonuç şu ki ben halk teknemle de köyümle de mutluyum siz beni daha çok halk teknesinde çekersiniz.”
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