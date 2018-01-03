Özgü Namal aylar sonra ortaya çıktı

Özel hayatına dair dışarıya pek bilgi sızmayan oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Günaydın’dan Tansu Ceylan’ın haberine göre; Namal, 2.5 yaşındaki oğlu Nefes ve 1 yaşındaki kızı Elem Su ve dadılarıyla alışveriş yaptı. Bu sırada çocuklarıyla İngilizce konuşması dikkat çekti.

Özgü Namal, iki çocuğunun doğumunu da hastanede değil, evde hipnoz yöntemiyle gerçekleştirmişti. Özgü Namal, ak düşmüş saçları ve makyajsız haliyle son derece doğaldı. Namal alışveriş yaparken, dadısı da küçük Elem Su ile ilgilendi. 2.5 yaşındaki Nefes, elindeki oyuncağı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.





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