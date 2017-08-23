Özge Uzun: Başkasıyla evlenecek diye korktum

Artık Bakü’de yaşadığını ve uzun bir süre daha televizyon programı yapmak istemediğini söyleyen Özge Uzun “Artık Bakü’de yaşıyorum ve 6 aydır kendimi dinlemeye başladım. Hayattan neler bekliyorum onları düşünüyorum. Bu aralar bu nedenden dolayı televizyonda program yapmak istemiyorum” dedi.



Başkasıyla Evlenecek Diye Korktum



Eşi Volkan Üst ile tekrar barışmasını ve evlenmesini anlatan ÖzgeUzun “Volkan çok hasta olmuş bende çocuklarla ilgili bir şey yazıyorumdum kendisine ama bana geri dönmüyordu. Bende uzun bir mesaj attım ama hastanedeymiş. Durumu öğrenince çocuklarımın babası diye çok ağladım. Sonrasında konuşmaya başladık. Sonra bana 'Seninle konuşmam gerekiyor' dedi. Bende başka birisiyle evlenecek korktum ama 'tekrar evliliği deneyelim 'dedi ve evlendik” dedi.