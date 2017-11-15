Hülya, Sinan Akçıl ile birlikte olan Otilia’yı sosyal medyadan uyararak, “Otilia kız aklını kullan. Benden abla tavsiyesi kızzzz” yazdı. Rumen şarkıcı Otilia geçtiğimiz günlerde “Sinan ile evlenmeyi çok istiyorum” demişti. Hülya Açıkgöz'ün bu paylaşımından sonra Sinan Akçıl'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.



Hülya Açıkgöz - Hadise

Müslüman olmak istiyorum

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Otilia, Türkiye’yi çok sevdiğini ve Müslüman olmak istediğini açıkladı. Otilia ayrıca Türkiye’ye de yerleşmek için plan yaptığını bunda etkinin Türk insanları olduğunu belirtti.