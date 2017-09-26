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Organize Sanayi Bölgeleri'nde değişiklik

AA
26.09.2017 - 12:33 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:33

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre müteşebbis heyette, her katılımcının noter tasdikli vekaletname ile en fazla bir katılımcının yerine oy kullanabileceğine dair ibare yürürlükten kaldırıldı.

Genel kurulda oy hakkı ve temsil hakkına ilişkin katılımcıların, genel kurulda noter tasdikli vekaletname ile temsil edilebileceği ve müteşebbis heyet yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline vekalet verilemeyeceğine dair hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla ya da herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılacak.

OSB’ler, OSB Üst Kuruluşu genel kurulunda, belirtilen şekilde seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilecek. Her temsilcinin bir oy hakkı olacak. Yönetmelikle genel kurul tutanağı, katılımcı cetveli, üyeler cetveline ilişkin maddelerde yer alan "asaleten ve vekaleten" ibareleri de yürürlükten kaldırıldı.

Etiketler: Organize Sanayi Bölgeleri , OSB , osb uygulama yönetmeliği
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