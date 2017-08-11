Onur Ünlü'nün Recep İvedik sözleri sosyal medyayı salladı: Herkes gömüyor...

Onur Ünlü, Recep İvedik hakkında söyledikleriyle gündemde... Leyla ile Mecnun dizisindeki başarısıyla uzun süre adından söz ettiren Onur Ünlü, Recep İvedik karakterine ilginç bir bakış açısıyla baktığı videoda şunları söyledi:



“Recep İvedik’i herkes gömüyor. Recep İvedik’in gömülmesinin sebebini anlamıyorum, insanlar neye dayanarak gömüyorlar. Hangi yüksek mevkilerle Recep İvedik’i gömüyorlar. Recep İvedik ile ilgili ileri geri konuşanlar insanlar hangi yüce mizah duygusuna sahipler? Boş konuşuyorlar, ben gömebilirim. Çünkü teorik olarak yaptığı şeyin saçmalığıyla ilgili fikrim var. Recep İvedik acayip yalnız bir karakterdir, dünyadaki en yalnız adamlardan biridir. O yalnızlık Recep İvedik’i tuhaf bir yaratığa dönüştürmüştür. Karakterin çıkış noktasındaki yalnızlık, öldürücü bir yalnızlıktır.”

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?



Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazmıştır. Yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta toplamıştır. 2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.



2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlenen Onur Ünlü, birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.



16 Şubat 2015 tarihinde yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı Beş Kardeş dizisinin ilk bölümü Kanal D'de yayınlanmıştır.16 Mart 2015'te yayınlanan beşinci bölümünden sonra dizinin yayınına ara verildiği ve yeni bölümlerinin Haziran 2015'ten itibaren devam edeceği açıklandı. Haziran 15'te tekrar başlayan dizi, yaptığı (özellikle 7. bölümdeki hapishane sahnesi olmak üzere) siyasi göndermeler sebebiyle kanal ile yapılan 13 bölümlük anlaşma uzatılmayarak, izlenme oranları iyi olmasına rağmen yayından kaldırıldı.

Beş Kardeş'ten sonra "Sinema işine bu filmi yapmak için girdim." dediği Kırık Kalpler Bankası (Kısaca Bankası) filmini çekti.[kaynak belirtilmeli] 2015 Yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu da yazdı.

Onur Ünlü, Eflatuntv ile birlikte yaptığı kısa, komik, absürd videolar youtube üzerinden yayınlandı akabinde Görünen Adam isimli youtube dizisini çekti. Onur Ünlü ayrıca Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan ve daha sonra "Bizim işimiz bu değil" diyerek rafa kaldırılan Leyla The Band grubunda davulcudur. Grup bir dönem konserler vermiştir.