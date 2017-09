Okula hazırlık süreci uyku düzeniyle başlar

Yaz tatili boyunca uyku saatleri konusunda genellikle daha esnek davranıyoruz ancak tatil sonrası okul ayarlarına dönmek hiç kolay olmuyor. Özellikle de ergenlik döneminde bu süreç daha zorlu.

Peki çocukların uyku rutinlerini bir an önce düzene koymak nasıl mümkün olabilir? İşte yanıtlar...

k En etkili yöntem, çocuğu okulu açılmadan okul ritmine alıştırmaktır. Yaz boyunca çocuğunuzu saat 21.30’da yatağına götürdüyseniz, bu akşam o saati 21.15’e çekin örneğin...

Okulun açılacağı günü beklemek, sürece alışmasını ve adapte olmasını güçleştirir. O sebeple yatma saatini birkaç gün arayla 15 dakika veya yarım saat öne çekmek, o süreci kolay atlatmanızı sağlayacaktır.

k Önümüzdeki hafta sonundan itibaren artık çok fazla aktivite planlanmaması uygun olur. Sakin bir hafta sonu çocuğu da sakinleştirir ve rutine alışabilmesi için de iyi bir hazırlık olur.

Hatta hafta sonu koltuğun üzerinde uzanıp tüm gün kitap okumak veya tabletle zaman geçirmek isterse, buna da izin verebilirsiniz.

k Her akşam aynı saatte, aynı şeyleri aynı sıralama ile yapmak, rutinin oturmasında önemli rol oynar. Örneğin sırasıyla, dişleri fırçalamak, pijamaları giymek, kısa bir masal dinlemek ve yatağa yatmak gibi... Bunun için uyumadan önce en az 1 saat ayırmalı...

Çünkü uyku moduna geçebilmek için çocukların 1 saat sakinleşmeye ihtiyaçları vardır.

k Düzen çocuklar için çok önemlidir. Örneğin çocuğunuz her gün saat 20.00’de yatmaya gidiyorsa, bu saatte oynama yapmayın, istikrarı bozmayın. Yani tek seferliğine bile düzeninin bozulmasına izin vermeyin. Bu, uzun vadede hem siz hem de çocuğunuz için çok rahatlatıcı olacak, düzen tam anlamıyla oturacaktır.



TELEVİZYON VE TELEFONLAR KAPANSIN



Televizyon, bilgisayar ve telefonlar, çocuğunuzun sabahları yataktan yorgun çıkmasının en büyük sebepleridir. O nedenle hem çocuklar hem de siz, yatağa gitmeden bir saat önce elektronik cihazlarla vedalaşmalısınız.

Odayı serin, sessiz ve tamamen karanlık hale getirin ki kaliteli bir uyku sonrası güne dinç, dinamik ve enerji dolu başlayabilesiniz.

Çocuğunuzla şu anlaşmayı yapabilirsiniz: Akşam yemeğinden sonra televizyon, telefon ve bilgisayar asla kullanılmayacak... Kullanmak istiyorsan bunu akşam yemeğinden önce yapmalısın.



ÇOCUKLAR SAAT KAÇTA UYUMALI



Sürekli gündemde olan bir konu da günde kaç saat uykuya ihtiyacımız olduğu...

Yuvaya ve anaokuluna giden 3-6 yaş arası çocuklar, 10-12 saat uyumalı.

İlkokula giden çocuklar için 10 saatlik uyku yeterli.

Ergenler için ise ihtiyaç duyulan uyku 9-9,5 saat.

SAATİNİZİ KURUN!

Ebeveyn olarak çocuklarınızdan önce uyanmanız gerekir ve evet bu kural pazar günleri için de geçerlidir! Sebebi çocuğun annesi veya babası tarafından uyandırılmaya alışmasıdır. Onu her gün belli saatte siz uyandırdığınızda, gereğinden erken saatte uyanmamayı öğrenecektir. Böylelikle “Annem veya babam beni uyandırdığında kalkmam gerekiyor” diye düşünecek, uykusu düzene girecektir. Bu nedenle tatil günlerinizde de saati kurmanız ve çocuğunuzu siz uyandırmalısınız.

Bu şekilde davranarak aslında kendiniz için de sağlıklı bir düzen oturtmuş olursunuz. Her gün vaktinde uykuya dalar, uyandığınızda da kendinizi yorgun hissetmezsiniz.

Unutmayın; uyku düzeni çocuğunuz kadar sizler için de önemlidir. Bu nedenle yukarıda yazılanların tamamı sizin için de geçerlidir.

Verimli bir gün geçirebilmeniz için zamanında yatağa gitmeniz, elektronik cihazlarla yatağa gitmeden 60 dakika önce vedalaşmanız, her gece aynı saatlerde ve çok geç kalmadan uyumanız önemli.

Siz kendinizi bu düzene alıştırabilirseniz, çocuğun da sisteme adapte olması kolaylaşacaktır.

Sağlıklı ve enerji dolu günler dilerim...