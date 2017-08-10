Öğrencisini internetten takip etti

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, yakın arkadaşı oyuncu ve şarkıcı Deniz Oral için “Bir canavar yetişiyor” dedi. Oyuncu ve şarkıcı Deniz Oral, Bulgaristan Fiesta Casino’da konser verdi. Yoğun çalışma temposu nedeniyle öğrencisini izlemeye gidemeyen Bingöl, akıllı telefondan yapılan bağlantıyla konseri canlı izledi.



İstanbul’a yaklaşık 600 km uzaktaki konseri internet üzerinden canlı izleyen Bingöl, Deniz Oral’a özel şan ve enstrüman eğitimi verdiğini belirterek şunları söyledi: “Kendisine bir araya geldikçe hem teknik bilgiler ve notaları öğretiyorum. Şimdilerde de bağlama çalmaya başladı. Bu derslerden başarıyla geçerse Deniz tam bir canavar olacak.”

Oral ise “Böyle bir disiplinli bir hoca ile çalışmak çok zor. Beni çok zorluyor ama sonuçlarını göreceğiz bakalım. Büyük gelişme görüyorum kendimde” diyerek espri yaptı.







Yavuz Bingöl, öğrencisinin konserini telefondan canlı olarak dinleyip izledi.