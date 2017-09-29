Ödülü duyunca çığlık attım

◊ Bu yıl Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri oldunuz. Geçmiş yıllarda kazananları ve onların geldiği noktaları biliyoruz. Bu ödülün kariyerinizi nasıl etkileyeceğinizi düşünüyorsunuz?

- Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü almak büyük gurur benim için. Bana çok şey katacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu benim ilk ödülüm.



◊ Haberi nerede, nasıl aldınız?

- Setteydim. Çok dramatik, ağır bir sahne çekiyorduk. Telefonum çaldı, açtım. Böyle bir şey söylenince heyecandan çığlık çığlığa bağırdım. Herkes yanıma geldi, herkese sarıldım.



◊ Tören için hazırlıklara başladınız mı?

- Çok başarılı bir modacıyla çalışmalarımıza başladık. Türkiye’nin en prestijli ödül töreninde ödül alacağım için ayrıca heyecanlıyım. Set başlayınca yoğunlukta fırsat bulamam diye erkenden hazırlıklara başladım. Saçlarımı hazırlamak için de duşta Pantene 3 Dakikada Mucize Krem’i kullanıyorum.







HEYECANDAN TÖRENDE NASIL KONUŞACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM



◊ Bu yıl Pantene mucizelerden bahsediyor. Sizin mucizeniz ne olacak?

- Sahneye çıktığım an olacak. Törenin de güzel olacağı yönünde haberler alıyorum. Heyecanımla mutluluğum karışık bir biçimde, nasıl konuşacağım diye düşünüyorum.



◊ Reklam filmi için bu kategorinin diğer kazananları Hazal Filiz Küçükköse ve Melisa Şenolsun’la bir araya geldiniz. Orada mı tanıştınız?

- Evet, ilk kez orada tanıştık.





SOKAKTA “BİZİ ÇOK AĞLATTIN” DİYORLAR



◊ “Vatanım Sensin” dizisinde Hilal karakterine hayat veriyorsunuz. Yeni sezon çekimleriniz ne zaman başlıyor?

- Senaryo çalışmaları sürüyor. Ekim gibi sete çıkacağız.



◊ Yeni dizileri izleme fırsatınız oldu mu?

- Birkaçını izledim. Bu yıl son derece iyi kadrolu, iddialı projeler var. Hepsinin yolu açık olsun.



◊ Gördüğüm kadarıyla sokakta yürümekte zorluk çekiyorsunuz artık. Büyük bir ilgi var size karşı, nasıl başa çıkıyorsunuz bu durumla?

- “Vatanım Sensin”den sonra daha tanınır hale geldim ve evet artık daha çok ilgi görüyorum. Bu sebeple çok mutlu oluyorum. Sokakta yürürken insanlarla sohbet etmeyi seviyorum. Günümü güzelleştiriyor. Yaptığım işi sokaktaki izleyicinin gözünden görmek, onların yorumlarını duymak benim kendimi analiz etmem açısından da çok önemli.



◊ En çok ne söylüyorlar size?

- “Bizi çok ağlattın!” Ve son günlerde en çok “Özledik sizi, ne zaman başlıyorsunuz?” diye soruyorlar.









PİYANO VE ÇELLO ÖĞRENİYORUM ŞAN EĞİTİMİ ALIYORUM



◊ Yaz tatilinde yeni bir projeniz oldu mu?

- Dinlenmek en çok istediğim şeydi bu yaz. Ancak tarihi bir karakteri kitlelere tanıtabilmek için çekilen bir sinema filminde yer aldım. Başka milletler hayali karakterler yaratıp film çekiyor, bizde bilinmeyen, tarihin derinliklerinde kalmış nice kahramanlar var. Ben de sırf bu nedenle bu sinema filminde yer aldım. Bir yandan müzikal tiyatro yapmak istiyorum. Mimar Sinan’da piyano ve çello öğreniyorum, ayrıca şan eğitimi alıyorum. Hazırlıklarını yaptığım bir müzikal tiyatro projesi var.



◊ Şarkıcı olmak gibi bir isteğiniz var mı, yoksa müziğe olan bu ilginizin nedeni oyunculuğunuza katkı sağlamak istemeniz mi?

- Oyunculuğuma katkısı olsun diye müzik eğitimi alıyorum. Hedeflerim arasında yurtdışında müzikal oyunculuk eğitimi almak var. Şarkı söylemeyi çok seviyorum ama bunu bir meslek olarak yapmayı hiç düşünmüyorum. Sadece yer aldığım projelerde geçen sezon olduğu gibi senaryoda varsa, şarkı söylerim.





OYUNCULUK KURGUYU GERÇEK KILMAKTIR

◊ Oyunculuğun mucizesi nedir sizin için?

- Oyunculuk kurguyu gerçek kılmaktır derler. Başka bir karakteri yaşıyor ve onu anlayabiliyor olmak, çok başka bir duygu. Karaktere alıştıktan sonra onun hislerini yaşıyor hale geliyorsunuz. Bence oyunculuğun mucizesi, başka biri olabilmeniz ve sizi izleyenlerin de o kişiyi kabullenmesi, benimsemesi.

ŞANSLI BİR DÖNEMDEYİM

◊ Geleceğiniz için ne planlıyorsunuz? Nasıl bir yolda yürüyorsunuz?

- Şu an şanslı bir dönemde olduğumu hissediyorum. Tanrı’nın bana bahşettiği her şeye minnettarım ve kıymetini biliyorum. Bu işi yaptığım sürece kendimi geliştirmek hedefim. Hep kendimi yenilemem ve kendimi geçmem gerektiğini düşünüyorum. “Vatanım Sensin”den sonra yolumda daha emin adımlarla yürüdüğümü hissediyorum. Kendimi geliştirmek, hayattaki en büyük amacım. Bir yandan eğitimim devam ediyor, bir yandan kişisel olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum.