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    O zaman dans!

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Ses getiren tasarımcı ve zincir mağaza işbirliği örneklerinin son halkası: Zeynep Tosun for Koton. Parti ve davetlere özel, eğlenceli ve hareketli parçalardan yer alan 23 parçalık kapsül koleksiyonda bizi neler bekliyor?

    O zaman dansHer kesimi kucaklayan ‘demokratik moda’ ya da ‘ulaşılabilir lüks’; adına ne derseniz deyin, ‘tasarımcı-zincir mağaza işbirlikleri’ söz konusu olunca, akan sular duruyor. İşte bu akımın son halkası: Zeynep Tosun for Koton.

    Türkiye’nin özellikle couture alanında en prestijli isimlerinden olan Zeynep Tosun, 23 parçalık bir parti koleksiyonuyla, mağazalarda yerini aldı. Projenin çıkış noktasını şöyle anlatıyor genç tasarımcı: “Ben gece dışarı çıktığımda dans etmeyi ve eğlenmeyi çok seviyorum. Bunun için neye ihtiyaç olduğunu da biliyorum. Tasarımları hazırlarken eğlenmeyi ve dans etmeyi seven, bunları yaparken de kendini özgüvenli hisseden kadınları hayal ettim. Bu bir ‘partywear’ koleksiyonu. Mezuniyetten düğüne, kokteylden şık bir partiye kadar uzanan geniş konsept alternatifli parçalardan oluşuyor.”

    O zaman dans
    Zeynap Tosun For Koton’da eğlenceli ve şık parçalar var.

    Kış çiçekleri

    Siyah, lacivert ve kırmızının ağırlıklı olduğu koleksiyonda detaylar ön planda: “Kadife, dantel, krep ve payetlerin kullanıldığı parti elbiseleri hazırladık. Kış sezonunun ruhuna aykırı ama bir o kadar çekici çiçek desenleriyle de ince dokunuşlar yaptık. Beli kadife kemer detaylı, kolları volanlı, kırmızı mini elbisenin yeni yıla girerken iddialı stillere eşlik edeceğine inanıyorum.” Fiyatlar, bu iddialı tasarımlara göre mümkün mertebe hesaplı tutulmuş: 129.99-249.99 TL arasında.

    Önümüz yılbaşı, “Şimdiden işe koyulayım” diyorsanız, ya da Tosun kreasyonuna kavuşmak istiyorsanız, işte fırsat. Ondan dinlersek, özeti şu: “Haute couture, lüks bir hizmet, ulaşabildiğiniz belli bir kitle var. Ancak Koton ile oluşturduğumuz tasarımları onlarca ilden binlerce kişiyle buluşturabileceğiz. Tasarımlarımı beğenen herkesin gardırobunda bir Zeynep Tosun parçası yer alacak.”

    Etiketler: Zeynep Tosun for Koton
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