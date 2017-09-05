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O ülkeden dijital para yasağı

Hürriyet Haber
05.09.2017 - 08:19 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 08:19

Çin, son dönemde büyük ilgi gören blockchain teknolojisiyle yeni dijital para birimi yayınını yasakladığını duyurdu

Çin Merkez Bankası, dijital para pazarına en sert düzenlemeleri getirerek, dijital para halka arzı tekliflerinin yasadışı olduğunu ve ilgili toplayıcı faaliyetlerin derhal durdurulacağını açıkladı.

BusinessHT'nin haberine göre Çin Halk Bankası (PBoC) internet sitesinde "Initial Coin Offerrings (ICO)" hakkındaki soruşturmaları tamamladığını ve halihazırda tamamlanmış olan yasal ihlalleri cezalandırırken gelecekteki teklifleri cezalandıracağını açıkladı.

Düzenleyiciler, para kazananlara geri ödeme yapmaları gerektiğini söyledi, ancak paranın yatırımcılara nasıl geri ödeneceğini belirtmedi.

PBoC ifadesinde, tüm kripto para birimlerinin ticaretinin ve kullanımının artık Çin'de yasadışı olabileceğini önermekte. PBoC, "para otoriteleri tarafından verilmeyen ... sanal para birimlerinin, paraya eşdeğer yasal statüye sahip olmadığını ve pazar kullanımında para birimi olarak dolaştırılamayacağını ve edilmemesi gerektiğini" söyledi.

Yayınlanan karara göre, Çin’deki şirketler artık fon toplamak için dijital para arzı yapamayacak. Bu aynı zamanda yeni bir dijital para biriminin Çin’de halka arz edilemeyeceği anlamına da geliyor.

Ancak, alanın diğer gözlemcileri, hükümetin, bitcoin ve ethereum gibi dijital para birimlerine yönelik darbelere yönelmediğini belirtti.

ICO, blockchain ve kripto para teknolojilerini içeren projelerde girişimcilerin başlangıç yatırımını sağladıkları bir çeşit kitle fonlamasına verilen isimdir.

Bu yöntem son bir yılda kontrol edilemeyen bir büyüme göstererek 1.6 milyar dolar büyüdü.

Yetkililer, geleneksel bankacılık sisteminin ötesine geçen finansman kanallarını ezerek Çin'in finansal piyasa istikrarına tehdit oluşturduğundan endişeli.

Etiketler: blockchain , dijital para arzı , dijital para
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