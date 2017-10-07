O Ses Türkiye yeni sezonu bu akşam başlıyor… İşte ilk tanıtım

Ekranların en uzun soluklu yarışmalarından O Ses Türkiye’nin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Fragmana kadroya dahil olan Yıldız Tilbe’nin görüntüleri damga vurdu. Jüri üyelerinin seçmiş olduğu yarışmacılardan oluşan takımlar birbiri arasında yarışacak ve son olarak da O Ses Türkiye şampiyonu belirlenecek.



Büyük merakla beklenen O Ses Türkiye, 7 Ekim 2017 tarihinde saat 20:00’de TV8’de başlayacak.





JÜRİDE KİMLER VAR?



O Ses Türkiye’nin yeni sezon jüri üyeleri kısa süre önce belli olmuştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Sibel Can’ın yerine gelecek ismi duyurmuştu. O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda bu sene Yıldız Tilbe, Murat Boz, Gökhan ve Hadise yer alacak. Yıldız Tilbe’nin Sibel Can’ın yerine geldiği biliniyor. O Ses Türkiye’nin ilk çekimlerine Yıldız Tilbe çılgın dansıyla damga vurdu. Ancak dikkatlerden kaçmayan bir detay var. İlk sezonunda Gökhan’a eşlik etmeyen ikizi Hakan bu yılın jürileri fotoğrafında yok.