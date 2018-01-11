Nurseli İdiz: Bu kadın haksızlığa uğramış

◊ Yeni projeniz “Hıçkırık” hayırlı olsun. Sizi daha önce hiç günlük dizide izlememiştik, nasıl gelişti süreç?
- Süreç çok hızlı ve eğlenceli gelişti. Çok tatlı, sevdiğim, enerjisi yüksek bir ekip. Hiç günlük dizide olmamıştım ama ben bu tempoyu ve hareketi seviyorum. Her gün sette olmak benim için çok eğlenceli bir durum.
◊ Günlük dizide rol almanın oyuncu için ne gibi avantaj ve dezavantajları var?
- Günlük dizinin dezavantajı; her gün her tür programla karşı karşıya oluyorsunuz. Akşam dizilerinde en azından aynı saatte karşınızda ne yayınlanacağını biliyorsunuz. Günlük dizilerde ise ev programları, reality show’lar, başka diziler vs. ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Günlük dizinin karşısında ne yayınlandığı çok önemli. Yüksek tempoda çalışmak ise benim için avantaj. Ben bu hareketi seviyorum.
HEDEFİNE YALANLARLA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
◊ “Hıçkırık”, Kerime Nadir’in eserinin günümüze uyarlanmış hali. Daha önce de birçok edebi eser ekrana aktarılmıştı. Edebiyatın televizyonda yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Edebiyat uyarlamaları sinemada da, dizilerde de zordur aslında. Ama tabii edebi bir eserin ağırlığı da farklı olur, en azından sırtınızı manalı bir hikayeye dayamış olursunuz. Dolayısıyla bu anlamda bulunduğum yerden mutluyum.
◊ Siz Perihan karakterini canlandırıyorsunuz. Nasıl biri Perihan?
- Aslında haksızlığa uğramış bir kadın. Kocası öldürülüyor ve bir şekilde kayınbiraderi ailenin bütün hisselerine el koyuyor. Zengin bir evde, hakları olduğu halde oğluyla birlikte sığıntı şeklinde oturuyorlar ve ekonomik olarak hiçbir özgürlükleri yok. O da hakkı olan mirası ve daha fazlasını elde etmeye çalışıyor ama bir türlü başarılı olamıyor. Bir sürü yalanla hedefine ulaşmaya çalışıyor.
ARKADAŞIM “SEN TAM YERİNİ BULMUŞSUN” DEDİ
◊ Dizi, Nalan ve Kenan’ın imkansız aşklarını anlatıyor. Siz hiç böyle imkansız bir aşk yaşadınız mı?
- Benim öyle bir durumum olmadı, fakat imkansız aşklar olabiliyor, neden olmasın? Hayat içinde her şey mümkün.
◊ Ekibin enerjisi çok yüksek görünüyor. Set ortamı nasıl?
- Gerçekten öyle. Bir arkadaşım geldi sete ve bana “Sen tam yerini bulmuşsun” dedi. Ben oynadığım rollerin tersine, gerçek hayatta birtakım entrikalarla, ikiyüzlülüklerle, yalanlarla ve kötü yüreklerle pek uğraşamayan bir insanım. Dolayısıyla açık, net, birbirini seven bir ekibin içerisinde olmayı her zaman tercih ediyorum. Zaten o konuda da Allah gönlüme göre verdi.
◊ Aynı zamanda genç bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz, sizden destek istedikleri oluyor mu?
- Oluyor tabii. Oyunculuk konusunda konuşuyoruz. Bazı sahnelerde yardım istiyorlar, ben de elimden geleni yapıyorum.
DiKKATLE iZLEYiN
◊ Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hıçkırık izleyicilerine neler söylemek istersiniz?
- Değişik bir dizi. Fazlasıyla özeniliyor çekimler için. Bundan dolayı seyircilerin dikkatle izlemelerini diliyorum.
iNGiLiZCE ÇALIŞIYORUM
◊ Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Çalışmadığınızda vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Valla şu anda o kadar çok çalışıyorum ki... Bunun dışında kalan zamanlarda kitap okuyorum, film seyrediyorum. 2 sene önce yeni bir üniversite bitirdim, onun biraz yorgunluğu var. Yüksek lisans sınavını kazandım, şimdi biraz İngilizce çalışıp yabancı dil sınavına girmem lazım. Bir de yakın zamanda spor programına başlayacağım.
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