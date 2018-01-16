Nursel Ergin kimdir? Eşi Murat Akyer kim?

Acun Ilıcalı’nın televizyon dünyasına kazandırdığı isimlerden biri olan Nursel Ergin, ismini ilk olarak 2004 yapımı ‘Var mısın Yok musun?’ ile duyurdu. Yarışmadan 201 bin TL ile ayrılan Nursel Ergin, zorlukla geçen çocukluk ve gençlik yıllarıyla herkesi derinden etkilemişti. 2 yaşında kardeşi ile birlikte Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na verilen Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.
Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirdi. Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşı’nın kanser olması ve Nursel ile ilişkilerinin de evlilik sürecindeyken başladığı konuşuldu.
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